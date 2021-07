Deux signes possibles qu’AEW se prépare pour les débuts de CM Punk

Les rumeurs selon lesquelles CM Punk rejoignait AEW ont démarré la semaine dernière et elles prennent de l’ampleur.

Sean Ross Sapp a d’abord annoncé la nouvelle des pourparlers de Punk avec AEW et l’activité récente de la société pourrait donner beaucoup de crédibilité à ces rapports déjà fiables.

CM Punk était adoré par les fans de la WWE, mais maintenant il semble lié à AEW

Selon Cassidy Haynes de Bodyslam.net, qui a annoncé que AEW et Daniel Bryan étaient en pourparlers, Khan et les vice-présidents exécutifs d’AEW – The Young Bucks, Kenny Omega et Cody Rhodes – ont récemment visité le United Center de Chicago.

On pense que Khan et les EVP étaient au United Center afin de filmer des promos pour une émission potentielle, largement considérée comme en avance sur Thanksgiving.

En 2019, AEW a couru le mercredi avant Thanksgiving dans la banlieue de Chicago Hoffman Estates à la NOW Arena. Le rapport suggère que Khan espère faire du spectacle une tradition annuelle pour AEW.

Le lien entre Chicago et le punk est évident. L’ancienne star de la WWE ferait-elle ses débuts à All Out à Chicago le 5 septembre ? Ou serait-il mieux adapté à une plus grande arène comme le United Center ? Si AEW veut emballer ce dernier, ils pensent peut-être que c’est mieux pour les débuts de Punk.

Les Young Bucks flanquant Tony Khan avec Cody Rhodes, seul Kenny Omega manque aux EVP

De plus, il a été annoncé sur AEW Dynamite la semaine dernière que Khan aurait une annonce majeure pour un nouveau spectacle ce mercredi à AEW Fight for the Fallen.

Cette information combinée au fait qu’AEW avait déposé la marque « The First Dance » est intéressante. On pense que l’idée est une pièce de théâtre sur la série documentaire The Last Dance qui se concentre sur les célèbres équipes des Chicago Bulls des années 1990 et leur joueur vedette Michael Jordan.

Juste au bon moment, Punk s’est rendu sur Instagram pour publier la chanson “Sirius” de The Alan Parsons Project, la chanson d’entrée notable des équipes des Bulls des années 90, ce qui a conduit à la spéculation de la marque “The First Dance” qui lui était liée et pourrait en effet être le spectacle qu’il fait ses débuts à.

CM Punk et Daniel Bryan seraient une grosse affaire pour AEW

Bien que rien ne soit encore officiel, on pense qu’AEW a des accords ou se rapproche à la fois de CM Punk et de Daniel Bryan.

La réponse de la WWE à ces accords gigantesques est de ramener un mammouth à eux à Braun Strowman, selon Dave Meltzer.