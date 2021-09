Deux sudistes prennent leur temps

À peine un an après son succès critique et commercial de 1967, «Ode à Billie Joe», Bobbie Gentry n’était pas dans les bons livres de Capitol Records. Son deuxième album, le woozy et surréaliste Le Delta Sweete, comportait des chansons chargées d’érotisme sur les répétitions du groupe (“Okolona River Bottom Band”) et des chansons difficiles et déroutantes avec des voix qui se chevauchent (“Reunion”). Il avait bombardé. Bobbie affichait une tendance inquiétante à ne pas se soucier du succès commercial, et Capitol a donc cherché à faire équipe avec l’une de leurs stars les plus dynamiques pour l’album de collaboration Bobbie Gentry et Glen Campbell.

Écoutez Bobby Gentry et Glen Campbell en ce moment.

Comme Gentry, Campbell venait de la pauvreté rurale; il avait quitté la maison alors qu’il était adolescent pour rejoindre le groupe de son oncle, avant de s’installer à Los Angeles pour travailler comme guitariste de session très polyvalent. Il avait également tourné avec Les garçons de la plage au milieu des années 60, remplaçant Brian Wilson. Plus important encore, du point de vue de Capitol, Campbell était sexy : « Gentle On My Mind » et « By The Time I Get To Phoenix » étaient des tranches de mélancolie country et ils avaient tous les deux frappé fort.

Campbell et Gentry se connaissaient depuis quelques années, avant que l’un ou l’autre ne soit célèbre. Le duo avait déjà co-tête d’une tournée, et à la fin, ils se produisaient régulièrement en duo sur scène (pour le plus grand plaisir du public) ; les deux étaient ouverts à l’idée de Capitol d’une collaboration enregistrée. Gentry était « lâche comme une oie », a déclaré Campbell. «Elle n’était pas coincée. Il était très facile de travailler avec elle. Cette familiarité sans effort est devenue la caractéristique déterminante de Bobbie Gentry et Glen Campbell, sorti le 16 septembre 1968.

Un mélange de reprises et d’originaux, l’album a solidifié l’attrait de Campbell et a éloigné Gentry de ses impulsions les plus outré. Campbell a contribué à deux chansons élégantes, “Less Of Me” et “(It’s Only Your) Imagination”, tandis que Gentry en a écrit une. “Mornin’ Glory”, que Gentry avait initialement enregistré sur The Delta Sweete, a perdu son ancien côté paranoïaque et, à la place, est devenu un hymne à l’intimité avec Campbell. C’est une marque de la polyvalence de l’écriture de chansons de Gentry que les deux versions sont inspirées.

“Little Green Apples”, “Let It Be Me”, “Heart To Heart Talk”: tous sont en soie facile à écouter, légers sur l’oreille et bons pour l’humeur. Cependant, la plus belle reprise de l’album est le classique de la pop ensoleillée “Sunday Mornin'”, écrit à l’origine par Margo Guryan et rendu célèbre par Spanky And Our Gang. À un certain niveau, c’est un bourdonnement doucement optimiste. Gentry n’a jamais sonné plus doux, anticipant presque la voix douce de Karen Charpentier, tandis que Campbell utilise ses harmonies les plus mielleuses alors qu’ils se détendent tranquillement ensemble autour d’un café.

Cependant, la gentillesse de “Sunday Mornin'” a un avantage. Il y a une sensation de sourire fixe à la fin, avec le « Tout va bien » répété seulement renforcé par Campbell demandant à Gentry : « Bob, avez-vous dit : « Tout va bien ? » » alors que la chanson s’estompe. En 1968, l’Amérique, avec la guerre du Vietnam en cours et les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy, peut-être Campbell et Gentry étaient désorientés comme le reste de la population, loin d’être convaincus que tout allait bien. Soulignant ceci est la décision de clôturer l’album avec leur version de “Scarborough Fair/Canticle”: l’un des Paul Simonles déclarations anti-guerre les plus subtiles.

Bobbie Gentry And Glen Campbell était un album country n ° 1 et a obtenu le succès que Capitol avait souhaité. La paire l’a suivi avec un autre hit ensemble, une version de “All I Have To Do Is Dream” des Everly Brothers, mais un deuxième album de duos a été mis de côté. Pour Campbell, Bobbie Gentry et Glen Campbell ont été une brève escale dans une carrière en plein essor ; “Wichita Lineman”, sorti peu de temps après, l’a rapidement éclipsé. Quant à Gentry, l’héritage de l’album était plus délicat. Elle a eu plus de mal à se sortir complètement de ses sables mouvants faciles à écouter, et aucun de ses albums suivants n’a entièrement revisité l’ambition de The Delta Sweete.

Bobbie Gentry et Glen Campbell sont souvent négligés, mais il est injuste de considérer l’album comme un exercice de marche sur l’eau. Il contient certaines des performances vocales les plus douces jamais établies par Gentry ou Campbell et, connaissant le caractère de chacun, peut-être un soupçon de rébellion dopant sa saccharine.

Le coffret Bobbie Gentry 8CD couvrant toute la carrière, The Girl From Chickasaw County, peut être acheté ici.