Deux technologies… Une perturbation massive

Au début des années 1500, tout le monde pensait probablement que ce type était fou. Bien sûr, il pouvait peindre des images incroyables, comme la « Mona Lisa », et ses études scientifiques étaient vraiment révolutionnaires…

Source : Amin Van / Shutterstock.com

Mais… ses inventions ?

Un hélicoptère, une combinaison de plongée et même un robot ne sont que quelques-unes des idées que Léonard de Vinci a couchées sur papier.

Et ce n’étaient pas que des croquis. C’étaient des designs très bien pensés.

La seule chose qui leur manquait ? Les matériaux pour les construire et les faire fonctionner.

Les plastiques, les métaux légers et le moteur à combustion interne ne seront inventés que plusieurs centaines d’années après la mort de Léonard. L’électricité n’a pas été largement utilisée jusqu’au début des années 1900.

Pouvez-vous vous imaginer assis sur l’épaule de Léonard en 1492 alors qu’il élaborait ses plans pour des machines volantes ? Vous penseriez probablement que le gars était fou…

À l’époque, la plupart trouvaient presque impossible de saisir les « inventions » de Léonard, et encore moins de croire qu’elles seraient développées à l’avenir.

Aujourd’hui, nous pouvons voir une situation similaire se produire… avec une grande différence.

Alors qu’il a fallu des centaines d’années pour voir les inventions de Léonard devenir réalité… nous allons voir certaines des idées les plus folles d’aujourd’hui devenir monnaie courante au cours de la prochaine décennie.

Aujourd’hui, je vais vous montrer exactement de quoi je parle… et pourquoi notre monde est sur le point de changer radicalement.

Mais d’abord, faisons un petit détour. Je vous promets que cela en vaudra la peine – et devrait vous donner une meilleure perspective sur ce dans quoi vous devriez investir en ce moment…

Plus rapide qu’imaginable

Pour comprendre de quoi on parle, il est important de comprendre deux technologies : l’informatique quantique et intelligence artificielle (IA).

En termes simples, un ordinateur quantique est incroyablement plus rapide que les ordinateurs que nous utilisons tous aujourd’hui. C’est parce qu’un ordinateur quantique utilise des « qubits » comme unités d’information. Ces qubits sont équivalents à un nombre infini de bits.

Nos PC et ordinateurs portables utilisent des bits. Ces bits ne sont en réalité que des nombres binaires : soit un « 0 » (désactivé) soit un « I » (activé). En fait, le mot bit est une contraction de « binaire » et « chiffre ».

Tout cela pour dire que les qubits sont beaucoup plus capables que les bits et rendent les ordinateurs beaucoup, beaucoup plus rapides.

(Si vous voulez vous faire exploser le cerveau, lisez simplement cet article sur les qubits.)

À quelle vitesse, demandez-vous?

En 2019, des chercheurs de Google ont créé un problème mathématique qui mettrait 10 000 ans à résoudre le supercalculateur le plus puissant du monde (le Summit d’IBM, alias OLCF-4, un ordinateur classique).

Ensuite, il a alimenté ce même problème mathématique à l’ordinateur quantique de Google, nommé Sycamore.

Sycamore l’a résolu en 200 secondes.

Cela signifie que Sycamore est 158 ​​millions de fois plus rapide que Summit.

Et c’était en 2019…

En 2020, une équipe de scientifiques chinois a annoncé avoir construit un ordinateur quantique (nommé Jiuzhang 2) « 100 000 milliards de fois plus rapide que les supercalculateurs les plus rapides du monde ». Cela l’a rendu « 10 milliards de fois plus rapide » que Sycomore.

Et maintenant, en 2021, une équipe de physiciens de Harvard et du MIT dit que leur société auparavant furtive, QuEra Computing, a quelque chose d’important à partager…

Alors que l’ordinateur quantique Sycamore de Google est de 53 qubits et Jiuzhang 2 de la Chine est de 60 qubits… QuEra a annoncé avoir construit un supercalculateur de 256 qubits… et s’attend à atteindre plus de 1 000 qubits dans les deux prochaines années.

Nous parlons de capacités informatiques qui sont pratiquement impossibles à comprendre. C’est parce que le cerveau humain a du mal à quantifier ce genre de nombres énormes et sans rapport.

Laisse moi te montrer…

1 million de secondes = 12 jours 1 milliard de secondes = 31 ans 1 billion de secondes = 31 688 ans 1 quadrillion de secondes = plus de 31 millions d’années

Tu vois ce que je veux dire?

Donc, au lieu d’essayer de comprendre pleinement la puissance d’un ordinateur quantique, supposons simplement qu’ils sont comme la vitesse de la lumière par rapport à un escargot.

OK, place à l’IA…

Faire ce que les humains ne peuvent pas

Il n’y a pas de moyen parfait d’expliquer l’IA car il y a encore tellement d’inconnues.

Le théoricien de l’IA Eliezer Yudkowsky le résume bien :

« De loin, le plus grand danger de l’intelligence artificielle est que les gens concluent trop tôt qu’ils la comprennent. »

Lorsqu’une machine est capable d’observer et d’absorber des informations sur son environnement, puis de prendre des décisions autonomes pour réagir à cet environnement, nous avons l’IA.

Pour un exemple simple d’IA en action, pensez à votre carte de crédit. Comme vous utilisez votre carte de crédit à peu près uniquement dans les épiceries, les restaurants et les stations-service de votre quartier, les algorithmes logiciels d’IA apprennent votre comportement d’achat. De cette façon, si quelqu’un utilise soudainement votre carte pour essayer d’acheter un scooter au Nigeria, ce comportement semble irrégulier… et ce logiciel d’IA refuse la transaction.

Évidemment, c’est un exemple de base. Le fait est qu’il a fallu AI pour remarquer la charge irrégulière.

L’IA peut être implémentée dans toutes sortes de fonctions. Le tri des e-mails, la publicité, la navigation et les prévisions météorologiques ne sont que quelques-unes des milliers de fonctions qui utilisent actuellement l’IA.

Comme vous pouvez l’imaginer, la façon dont nous implémentons l’IA a des exigences informatiques radicalement différentes. Alors que les ordinateurs personnels peuvent prendre en charge la plupart des IA que nous utilisons aujourd’hui, d’autres scénarios nécessitent beaucoup, BEAUCOUP plus de puissance de calcul.

IA + Informatique quantique = Perturbation massive

Le mois dernier, il y a eu deux annonces très importantes mais quelque peu passées sous le radar dans le monde des psychédéliques.

Premièrement, des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont identifié 8,9 millions de nouvelles drogues de synthèse (principalement psychoactives). Ils l’ont fait avec l’IA qui a développé les structures chimiques de nouveaux médicaments potentiels.

Bien que cette nouvelle puisse sembler ne s’appliquer qu’au marché des drogues illégales, il y a ici des implications bien plus importantes. Ce qui nous amène à la deuxième annonce…

La société privée April19 a découvert 17 composés psychédéliques qui pourraient éventuellement être utilisés dans la thérapie globale de la santé mentale.

Tel que rapporté par LA Weekly :

« Essentiellement, le 19 avril a enseigné à l’IA le travail d’Alexander Shulgin. Shulgin est le parrain de la science psychédélique moderne et a notamment inventé la MDMA parmi une gamme d’autres substances bénéfiques qu’il goûterait avec sa femme avant de les amener à des dîners avec des amis. Le 19 avril a dit à l’IA de devenir folle. Dans le processus, l’IA a identifié 17 nouveaux composés qui ont le potentiel d’apporter des bienfaits curatifs. « Mais ça devient de plus en plus fou. « Avec l’approbation par la DEA d’une augmentation de la chaîne d’approvisionnement de la recherche psychédélique, il y aura des tonnes de données à traiter par l’IA au cours des 24 prochains mois, car davantage de psilocybine et de MDMA seront finalement réparties entre les chercheurs de tout le pays. L’IA pourra utiliser tout type de données humaines sur lesquelles elle pourra mettre la main pour affiner son processus encore plus.

Ne vous perdez pas dans la partie drogues psychédéliques de cette histoire. Faites attention à la situation dans son ensemble ici…

Les ordinateurs découvrent de nouveaux composés chimiques qui peuvent considérablement modifier notre vie quotidienne.

Dans le cas des psychédéliques, ces entreprises privées peuvent non seulement découvrir ces composés, mais aussi les breveter. Cela pourrait fournir une protection à ces entreprises pour tester ces médicaments dans le cadre d’essais cliniques de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et mettre de nouveaux médicaments sur le marché en tant que produits pharmaceutiques prescrits.

Si vous avez prêté attention aux cours des actions de Big Pharma et de biotechnologie pendant Covid-19, alors vous savez que c’est une grande, GROSSE affaire.

Pensez maintenant à appliquer cette technologie à d’autres industries… comme la longévité.

Imaginez ce qui se passera lorsque l’IA et l’informatique quantique nous aideront à découvrir des composés chimiques qui prolongeront la durée de vie ?

Imaginez ce qui se passera lorsque l'IA et l'informatique quantique nous aideront à découvrir des composés chimiques qui prolongeront la durée de vie ?

Lorsque vous combinez la puissance de l’IA avec la vitesse de l’informatique quantique, les possibilités sont infinies.

L’avenir est très, très brillant.

Pour les investisseurs qui peuvent voir au-delà de tout le bruit à court terme, nous sommes à l’aube d’une période de perturbation technologique massive.

Les changements se produiront plus rapidement et avec une plus grande ampleur que l’humanité n’en a jamais vu.

Et nous serons là pour investir au rez-de-chaussée.

À la date de publication, Cody Shirk n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve des directives de publication d'InvestorPlace.com.

En se concentrant sur les mégatendances qui façonneront l’avenir, Cody Shirk découvre la richesse générationnelle dans l’espace d’investissement privé. Pour vous assurer de ne jamais manquer Venture Capital Digest, cliquez ici pour vous abonner.