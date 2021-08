Deux téléphones de la série Moto edge 20 de milieu de gamme devraient être lancés en Inde

Le lancement indien de la série Moto Edge 20 aura lieu au mois d’août. Trois nouveaux téléphones de la série – le Moto Edge 20 Pro, le Moto Edge 20 et le Moto Edge 20 Lite ont récemment été lancés dans le monde. Une nouvelle astuce suggère que deux nouveaux appareils de la série Moto Edge 20 seront lancés en Inde.

Il y a quelques semaines, TechRadar India a révélé en exclusivité que le Moto Edge 20 sera lancé en Inde en août avec un prix de milieu de gamme. Pronostiqueur populaire, Mukul Sharma a maintenant confirmé via tweet que deux téléphones de la série Moto Edge 20 seront lancés en Inde en août.

[Exclusive] Je peux maintenant confirmer que non pas 1, mais DEUX smartphones de la série #MotoEdge20 seront lancés en Inde en août. Les appareils sont dotés de fonctionnalités premium et phares. révélera plus d’informations sur les fonctionnalités et le lancement dans les prochains joursN’hésitez pas à retweeter #MotoEdge20series pic.twitter.com/VbFviFBLQo2 août 2021

Bien que nous n’ayons encore rien entendu de la marque concernant le lancement officiel ou la date, par tweet et sur la base de notre couverture précédente, la série Moto Edge 20 devrait être lancée en Inde à la mi-août.

La série Moto Edge 20 est le dernier trio de l’entreprise et tous les trois partagent de nombreuses spécifications et fonctionnalités même s’ils appartiennent à des segments de prix différents. Certaines des caractéristiques communes notables incluent un écran 10 bits, une charge rapide de 30 W, un panneau OLED, un appareil photo principal de 108 MP et un snapper selfie de 32 MP. Jetons un coup d’œil aux spécifications détaillées :

Spécifications du Moto Edge 20 Pro

Le sommet du produit phare parmi les trois appareils, le Moto Edge 20 Pro est alimenté par Qualcomm Snapdragon 870 et arbore un OLED Full HD+ 10 bits de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement d’écran de 144 Hz. Il prend également en charge l’espace colorimétrique HDR10+, DCI-P3 et le contenu HDR sur Amazon. L’Edge 20 Pro est disponible dans la seule variante 12 Go + 256 Go sur le marché mondial.

De plus, en termes d’optique, le Moto Edge 20 Pro est équipé d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un appareil photo périscope de 8 MP avec zoom optique 5x et numérique jusqu’à 50x, et d’un appareil de tir ultra grand angle de 16 MP. Les selfies sont gérés par un tireur 32MP sur le devant. Enfin, le Moto Edge 20 Pro est livré avec une batterie de 4 500 mAh couplée à un chargeur rapide de 30 W.

(Crédit image : Moto)

Spécifications du Moto Edge 20

Le vanille Moto Edge 20 partage beaucoup avec sa variante Pro, mais est alimenté par un Snapdragon 778G légèrement moins puissant et est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est soutenu par une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Au lieu du zoom optique 5x sur la caméra périscopique secondaire, le Moto Edge 20 est livré avec un zoom optique 3x. Le reste des spécifications de la caméra ainsi que les spécifications de l’affichage restent les mêmes.

(Crédit image : Moto)

Spécifications du Moto Edge 20 Lite

Le plus abordable de la gamme, le Moto Edge 20 Lite est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 720 一 qui n’a pas encore fait ses débuts en Inde. L’appareil est disponible dans une variante de 8 Go + 128 Go et dispose d’un écran OLED 10 bits de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD +. Il est livré avec un appareil photo principal de 108 MP, un objectif grand angle de 8 MP et une caméra de profondeur de 2 MP. L’appareil fonctionne avec une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 30 W.

Comparaison des spécifications de la série Moto Edge 20

(Crédit image : Moto) Edge 20 ProEdge 20 Edge 20 LiteDisplay 6,7″ 10 bits OLED, 144 Hz6,7″ 10 bits OLED, 144 Hz6,7″ 10 bits OLED, 90 HzProcesseurSnapdragon 870Snapdragon 778GDimensité 720RAM12 Go LPDDR58 Go8 GoStockage256 Go128 Go128MP+1MP1MP+Caméras arrière1MP+16MP 8MP+16MP108MP+8MP+2MPAppareil photo avant32MP32MP32MPBatterie4,500mAh, 30W4,000mAh, 30W5,000mAh, 30W

Pour l’instant, nous nous attendons à ce que le Moto Edge 20 Pro et le Moto Edge 20 fassent leur chemin vers l’Inde, ce qui marquera également les débuts du SoC Snapdragon 778G en Inde. Le Moto Edge 20 Pro rivalisera avec OnePlus Nord 2, Poco F3 GT, iQoo 7 et Realme X7 Max.

