Deux terroristes du LeT tués lors d’une rencontre avec les forces de sécurité à JK’s Shopian

Deux terroristes du Lashkar-e-Taiba (LeT) ont été tués samedi lors d’une rencontre avec les forces de sécurité dans le Shopian du Jammu-et-Cachemire, alors même qu’une autre fusillade éclatait à Pulwama, a annoncé la police. opération dans la région du village de Chowgam à Shopian, dans le sud du Cachemire, après que des informations spécifiques aient été reçues sur la présence de terroristes là-bas, a déclaré un responsable de la police.

« Au cours de l’opération de recherche, lorsque la présence des terroristes a été établie, ils ont eu amplement l’occasion de se rendre. Cependant, ils ont refusé et ont tiré sans discernement sur l’équipe de recherche conjointe, qui a riposté, et une rencontre s’est ensuivie », a-t-il déclaré.

Deux terroristes ont été tués dans la fusillade et leurs corps ont été récupérés sur le site, a déclaré le responsable. Il les a identifiés comme étant Sajad Ahmad Chak de Braripora à Shopian et Raja Basit Yaqoob d’Achan Litter à Pulwama. sont classés dans la catégorie des terroristes liés au groupe terroriste interdit LeT et faisaient partie de groupes impliqués dans plusieurs affaires de crimes terroristes. En outre, le terroriste tué Chak a également contribué à motiver et à recruter des jeunes pour qu’ils rejoignent les rangs de la terreur », a déclaré le responsable.

Du matériel incriminé, des armes et des munitions, dont deux fusils de la série AK, quatre chargeurs AK et 32 ​​cartouches, ont été récupérés en leur possession, a-t-il déclaré. .L’opération est en cours, a-t-il déclaré.

