Deux thèmes clés de la victoire du Real Madrid sur Grenade

Ces observations — là où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

L’un des thèmes de la victoire sur Grenade, visible dans les deux premières minutes du match, était l’interchangeabilité de Casemiro et des deux défenseurs centraux du Real Madrid – David Alaba et Nacho (et particulièrement Alaba) – alors que Carlo Ancelotti a ancré sa défensive. milieu de terrain en position de profondeur :

Cette ride est restée tout au long du match. Alaba est un navigateur expérimenté dans les quadrants étroits. Il peut faire des courses dans l’un ou l’autre de l’espace à partir du rôle de défenseur central en tant que plongeur et faire des ravages – apparaissant en tant que facilitateur supplémentaire dans le dernier tiers. La chute de Casemiro fournit une assurance au cas où l’attaque tournerait mal.

Un milieu de terrain qui tombe profondément en tant que troisième défenseur central n’est pas révolutionnaire ou quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant au Real Madrid. Kroos se bouscule souvent entre ses défenseurs pour aider à jouer le quart-arrière. Sergio Ramos, attaquant gung-go suprême, avait souvent besoin de couverture pour ses missions dans la surface adverse. Contre Grenade cependant, c’était la première fois qu’Ancelotti le faisait passer de 1 à 90 de manière prolifique.

Ca a du sens. Alaba est si doué pour créer un danger avec ces courses, et les lignes défensives adverses ne savent pas trop comment le gérer (voir: Barcelone fond alors qu’Alaba les a déchirés sur son but au Camp Nou). Je me demande si nous le verrons plus souvent, ou si le match de Grenade était une anomalie. Les hommes de Robert Moreno n’ont pas fait pression sur le Real Madrid, et ils n’ont pas bien défendu non plus. Peut-être qu’une équipe défensive plus organisée pourra mieux suivre ces courses et empêcher les hommes d’Ancelotti d’effectuer ces changements à la volée de manière aussi transparente.

Cependant, comme Ancelotti l’a noté après le match, il a pleinement confiance dans la capacité de ses joueurs à improviser des changements de tâches à la volée.

« C’est surprenant de voir comment ils peuvent naturellement faire des choses, des choses que je n’ai même pas à demander », a déclaré Ancelotti. « Par exemple, parfois Modrić recule ou Kroos recule pour surmonter la pression, ou Casemiro avance. »

Un autre thème qui m’a marqué du match contre Grenade : les sprints hors ballon de Luka Modric – il survole l’écran d’un bout à l’autre, fournit un exutoire qui n’était pas visible quelques millisecondes avant de donner à ses coéquipiers la meilleure option possible. Nous avons fini de discuter du fait qu’il a 36 ans maintenant. C’est cliché, galvaudé. Je ne considérerai plus son âge et supposerai simplement qu’il fait partie des Éternels. Il court avec plus d’élan, de verve et de dominance physique que certains footballeurs de 20 ans.

Certains joueurs voient des choses que d’autres ne voient pas, mais vous ne le sauriez jamais s’ils ne peuvent pas agir en conséquence. Comme Jurgen Klopp l’a dit un jour, il se sentait frustré en tant que joueur parce qu’il savait quoi faire avec le ballon, mais n’avait pas la capacité d’exécuter le bon jeu. D’autres arrivent à leur place avec une pure volonté physique. Modric a le cerveau, la vision et le couple pour exécuter ce qu’il veut, quand il le veut. Son cerveau, ses capacités techniques et son athlétisme agissent tous en un seul mouvement rapide.

La course de coupe de Modric ne lui vaut pas le ballon tout de suite en haut du clip, mais elle ouvre de l’espace en faisant glisser son marqueur de milieu de terrain avec lui profondément. Puis, alors que l’arrière central de Grenade sprinte pour couvrir, Modric a soudainement éliminé deux joueurs de l’équation. Il peut désormais recevoir le ballon et faire des choses sales, sans trop compliquer ce qui doit être fait – un coup rapide à Marco Asensio qui peut désormais couper dans la surface avec son pied gauche.

L’exemple le plus évident d’un sprint hors ballon de Modric (du match d’hier) était lorsqu’il a directement contribué à un but. Peut-être (peut-être) Karim Benzema et Vinicius Jr trouveront-ils un moyen de marquer sans lui sur le troisième but du Real Madrid, mais Modric se frayant un chemin dans la surface de nulle part ne laisse absolument rien au hasard. Le jeu était déjà difficile pour Grenade, mais Modric l’a rendu impossible :

Lorsque vous voyez les décisions en une fraction de seconde de Modric dans les deux séquences ci-dessus, il est facile de comprendre à quel point la reconnaissance instantanée de la couverture est importante (la majeure partie reviendra naturellement à Casemiro, qui pourrait être le meilleur d’Europe pour assumer ce rôle) des milieux de terrain du Real Madrid . Que ce soit un sprint de Modric ou d’Alaba ; Le rôle plus profond de Casemiro cette saison est quelque chose qui a du sens pour la symphonie qu’Ancelotti est en train de mettre en place.