Deux tirs de masse et deux couvertures très différentes ⋆ .

Dans cet épisode de notre conversation hebdomadaire, PF Whalen et Parker Beauregard du Blue State Conservative comparent la couverture et l’angle de la fusillade d’Atlanta, en Géorgie, à celle de Boulder, au Colorado.

Parker: J’aurais été plus surpris si les médias diffusaient ces deux histoires de manière cohérente, alors mettons cela de côté. Je ne suis pas du tout surpris que la fusillade en Géorgie ait été accompagnée d’un scénario de suprématie blanche et que la fusillade dans le Colorado ait joué le jeu du scénario du contrôle des armes à feu. La seule question qui persiste est: combien d’Américains s’en réveillent?

Éliminons aussi quelque chose d’autre. Les médias sont en affaires pour gagner de l’argent. Comme CNN et tous les autres points de vente le savent trop bien (notes en baisse de 40% depuis que Trump a quitté ses fonctions), l’hystérie et l’indignation produisent des globes oculaires et vendent des espaces publicitaires à un prix supérieur. Plus d’indignation, plus d’argent. Vous et moi au blog The Blue State Conservative pour la passion, mais il y a un vrai aspect commercial sur lequel nous serions stupides de ne pas nous concentrer dessus. Oui, notre objectif principal est un contenu fort, mais nous cherchons toujours à monétiser nos efforts. CNN, MSNBC, FOX, CBS, NBC, ABC et tous les autres ont le même motif de profit. Personne ne fait cela pour la charité. Il est vrai que le racisme et Covid disparaîtraient si tout le monde éteignait la télévision, mais est-ce la faute des médias de vendre un produit ou est-ce la faute des consommateurs de l’acheter?

Je méprise nos médias traditionnels, mais il reste plus de dégoût pour l’Américain moyen qui continue d’accepter les mensonges évidents et la tromperie. Avant 2020, et même pendant un certain temps pendant cette montée d’insultes à la mode comme la suprématie blanche ou l’anti-masque, j’ai essayé d’être gentille. J’ai parlé de ces personnes comme étant simplement mal informées, ignorantes ou apathiques. Je ne sais pas si le chevauchement des clôtures fonctionne plus. Honnêtement, je pense que ces gens sont tout simplement stupides. Je ne dis même pas qu’ils doivent adopter tous les points de discussion du conservatisme. Il y a toujours place pour un débat sur la politique, et vous et moi avons eu de très grandes différences même si nous adhérons aux mêmes principes directeurs. Les désaccords et les débats sont et doivent être reconnus comme sains. Cela étant dit, quiconque vote démocrate et soutient leurs points de discussion est, désolé de le dire, tout simplement stupide. Il y a trop d’exemples de doubles standards, d’hypocrisie et de couverture sélective ou d’indignation sélective. La question demeure donc: combien d’Américains se réveillent à l’arnaque, et combien d’autres sont trop stupides pour être sauvés?

PF: Pour moi, la réponse à votre question – à qui est-ce la faute? C’est la faute des consommateurs. Nos médias sont complètement exposés depuis des années maintenant pour ce qu’ils sont vraiment: des hacks axés sur l’agenda. Après le canular russe, la suppression du scandale Hunter Biden et la couverture médiatique sur COVID, si vous n’avez pas encore reconnu cette réalité, honte à vous.

Ce qui est étonnant pour moi, c’est qu’ils montrent constamment leurs mains, mais beaucoup ne s’en rendent pas compte. Ces fusillades en sont un parfait exemple. Avant que l’identité de l’un ou l’autre des tireurs ne soit connue, les démocrates et leurs médias ont immédiatement sauté le pistolet et ont commencé leurs récits. Dans les deux cas, comme il s’agissait de fusillades de masse, l’agresseur devait être blanc, c’était donc leur approche initiale. À Atlanta, ils avaient raison, à Boulder, ils ne l’étaient pas.

Comme la majorité des victimes à Atlanta étaient des Américains d’origine asiatique, nous pouvions pratiquement ressentir leur excitation. Ils ont décrit le tireur comme raciste, même s’il n’y a toujours aucune preuve que ce soit le cas. Ils ont qualifié les Américains d’origine asiatique de victimes d’un racisme plus répandu, dans l’espoir d’élargir leur coalition politique identitaire intersectionnelle et d’ajouter plus d’Américains d’origine asiatique à leurs rangs. Et les démocrates jusqu’au président Biden ont martelé le scénario pendant que les médias jouaient volontairement.

À Boulder, des démocrates tels que le représentant Ilhan Omar (D-MN) et Meena Harris (nièce du vice-président Kamala Harris), ont immédiatement montré leur racisme anti-blanc en supposant que le tireur était blanc, alors qu’en réalité il est du Moyen-Orient. ascendance. Au lieu de reconnaître leurs erreurs avec contrition, ils ont simplement pivoté et justifié leurs conclusions originales en affichant plus de racisme. C’est dégoutant.

Une fois qu’ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas pousser l’angle de la «blancheur est le problème» à Boulder, ils ont déplacé leur cible vers les armes à feu. Naturellement, le président Biden a pris le relais avec impatience et promet maintenant un décret pour mettre en œuvre le contrôle des armes à feu. Tout est si prévisible, comment les gens peuvent-ils ne pas voir à travers ces absurdités?

Parker: Et c’est là que ce cercle de blancheur ne s’arrête jamais; il ne fait que tourner en rond. Au lieu de blâmer directement la fusillade dans le Colorado sur un homme blanc, ils se sont tournés vers les accusations dénuées de fondement et sans fondement d’intimidation de la suprématie blanche. Les entretiens avec le frère du meurtrier indiquent que les étudiants se moquaient de son nom, qu’il ne s’intégrait jamais, et de tous les autres points de discussion vides basés sur sa couleur de peau et ses croyances religieuses. C’est hocus pocus, et même si certains enfants étaient méchants avec lui, cela ne justifie pas le meurtre. S’il a assassiné des innocents parce qu’il a été intimidé par des racistes blancs, et que la suprématie blanche est partout, pourquoi toutes les personnes de couleur ne tuent-elles pas des blancs? Le gauchisme est un grattage pitoyable des cellules cérébrales.

Fondamentalement, la formule est que si les Blancs commettent un crime, c’est directement de leur faute. Et, si une personne non blanche commet un crime, c’est toujours la faute d’une personne blanche! Comme c’est pratique. Des gens sains d’esprit regardent les deux fusillades et sont tout aussi repoussés et irrités que dix-huit Américains ordinaires aient été abattus. Que ce soit par un Blanc ou par n’importe qui d’autre, le meurtre est un meurtre. Il y a une raison pour laquelle la race n’est jamais nommée dans la Bible mais les péchés le sont. Nous ne nous soucions pas des caractéristiques insignifiantes et immuables; nous nous soucions des valeurs et des actions. À gauche, cependant, et à votre propos, vous avez immédiatement eu le sentiment que Jeffrey Toobin faisait de nouveau un reportage pour CNN alors qu’ils pouvaient jouer le sentiment anti-asiatique.

Lorsque ces choses se produisent, il est clair qui, selon les médias, sont les vraies victimes. Prenez Atlanta: les victimes sont les Asiatiques assassinés. Qu’en est-il des victimes non asiatiques? Ça n’a pas d’importance. Le cas de Boulder est encore pire: les victimes sont sans nom et sans visage, tandis que le récit de la suprématie blanche nous oblige à ressentir de la compassion pour… le tueur. Parce que les médias doivent tout façonner à travers le prisme de la race, la seule conclusion est que les véritables victimes de meurtre ne sont que les victimes d’une autre victime aux mains de la blancheur. Pour moi, c’est l’aspect le plus pitoyable et le plus odieux. Des familles ont été déchirées et des vies insensées perdues, mais nous sommes censés ressentir de l’empathie pour un musulman meurtrier parce que des enfants blancs se sont moqués de lui une fois.

PF: La situation dans son ensemble est répugnante, et la gauche et ses médias ne font qu’empirer la situation. Avec les deux incidents, les corps n’étaient même pas encore froids et ils politisaient leur mort. Comme Rahm Emanuel l’a dit un jour, ne laissez jamais une bonne crise se perdre; et les démocrates ne le font pas.

Si nous regardons les fusillades de masse dans notre pays par rapport à d’autres pays, notre nombre de morts / million est en fait inférieur à certains, mais cette statistique n’est pas pertinente en ce qui me concerne. Les fusillades de masse sont inacceptables; période, fin de l’histoire. Il ne s’agit pas de la race des tireurs, ni des victimes d’ailleurs. Il ne s’agit pas de leur sexe, ni de leurs préférences sexuelles. Ce sont des Américains tués par des compatriotes américains, et nous devrions chercher à résoudre le problème.

Dans les deux incidents à Boulder et à Atlanta, il semble probable qu’il y ait eu une maladie mentale. Le tireur d’Atlanta n’a pas tué parce qu’il est blanc et raciste; il a apparemment tué parce qu’il était aux prises avec une dépendance sexuelle. De même, le tireur de Boulder n’a pas tué parce qu’il est du Moyen-Orient et musulman; il a apparemment tué parce qu’il souffrait de paranoïa et peut-être pire.

Indépendamment de ce qui les a poussés à assassiner des personnes innocentes, ils sont tous deux responsables de leurs actes et devraient être tenus pour responsables. Les personnes atteintes de maladie mentale doivent gérer cette maladie comme toute autre personne malade a tendance à souffrir de sa maladie. Ils devraient tous deux être poursuivis et condamnés en conséquence. Mais nous devons également chercher à identifier les causes profondes de ces fusillades et prendre des mesures correctives; et souvent ces causes ont au moins un certain lien avec la maladie mentale.

La maladie mentale est l’éléphant dans la pièce. Personne ne veut résoudre le problème. Cette réticence tient en partie au fait que les remèdes sont difficiles à mettre en place et souvent très coûteux. Les institutions psychiatriques gérées par l’État, par exemple, sont extrêmement coûteuses, et il y a aussi la question du consentement contre l’engagement. Il n’y a pas de solutions faciles. Mais l’idée que nous allons simplement blâmer le racisme alors qu’il n’y a absolument aucune preuve à l’appui de cette affirmation est idiote, tout comme l’adoption de lois stupides sur les armes à feu qui ne fera pas une once de différence.

Parker: Les démocrates ont longtemps poursuivi le contrôle des armes à feu. Cela ne fonctionne jamais, mais ils continuent de le poursuivre avec vengeance. Au fur et à mesure qu’ils deviennent de plus en plus fous avec leurs tentatives politiques, telles que la recherche d’examens psychologiques annuels sur tout le monde dans un foyer vainqueur d’armes à feu ou des taxes annuelles exorbitantes sur la possession d’armes à feu, leurs positions sur d’autres questions deviennent de moins en moins viables.

Actuellement, pour acheter une arme à feu, il y a automatiquement une vérification des antécédents au niveau fédéral. De nombreux États ont des périodes d’attente d’une semaine ou de plusieurs semaines. La réponse la plus simple à poser aux bannières d’armes à feu est la suivante: quelle loi, actuelle ou proposée, empêcherait un méchant d’obtenir une arme? Ce que ces gens ne réalisent pas, c’est que même une abrogation du 2e amendement et la confiscation de l’arme de chaque citoyen respectueux des lois n’élimineraient pas cette menace. Il y aura toujours un marché noir. À ce stade, il semble beaucoup plus probable que les démocrates connaissent cette réalité. L’année dernière a prouvé à maintes reprises que la science et le bon sens n’ont pas à s’appliquer lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de politiques; Les démocrates ne recherchent que le pouvoir, et le chemin vers le pouvoir est de désarmer, de ruiner financièrement et de faire taire les Américains de la classe moyenne. Les démocrates ne se soucient pas de savoir s’il y a des armes à feu en Amérique; ils se soucient si les conservateurs et les classes moyennes ont des armes à feu. Point final.

Plus d’armes que jamais ont été achetées en 2020. Je compte moi-même parmi les dizaines de millions de nouveaux propriétaires d’armes à feu. Finalement, j’ai acheté plusieurs armes à feu. Les étagères vides des épiceries ont été le premier catalyseur et la démission de plusieurs mois de la police a été le second. Comme pour les autres fonctionnalités de clarification de 2020, on m’a rappelé que je devais pouvoir prendre soin de moi et de ma famille. Je ne me suis jamais vu posséder des armes à feu; Je n’ai pas grandi avec eux et je n’ai jamais eu envie de leur tirer dessus. Mais un long peut changer. Plus il y a de gens qui possèdent des armes, mieux c’est. Sans surprise, cette augmentation de la possession d’armes à feu ne s’est pas traduite par une augmentation proportionnelle de la violence armée. Gee, je me demande pourquoi?

PF: Comme vous l’avez mentionné plus tôt, le journalisme est une entreprise. Le New York Times, CNN et les autres essaient de faire des bénéfices, et ils exploitent ce type d’incidents pour cette raison. Ils les politisent presque immédiatement, et ils nourrissent leur version tordue des événements avec une tournure de gauche aux consommateurs consentants. Beaucoup à gauche veulent entendre que la blancheur est mauvaise, les armes à feu sont mauvaises et leur côté est vertueux. Et ils sont prêts à accepter des mensonges sans aucun examen si cela correspond à leur vision du monde existante.

La question la plus critique pour moi est: où allons-nous à partir de là? La politique identitaire se vend, avec d’autres points de discussion de gauche; et si quelque chose se vend, les vendeurs continueront de le vendre. Si cette idée se vérifie, ces types de réactions aux tragédies ne continueront pas simplement, elles s’aggraveront. Alors quoi?

C’est une question qui concerne un sujet beaucoup plus large que la réaction des médias face aux tragédies liées aux armes à feu, mais elle s’applique néanmoins. En des temps plus clémentes, nous pourrions être optimistes quant au compromis, mais notre pays est tellement divisé que je ne peux pas imaginer de compromis sur les questions les plus simples, sans parler des questions complexes.

Ce dont l’Amérique a besoin, c’est d’un leader transformationnel, et il devra être conservateur. Nous avons besoin de quelqu’un avec un large attrait qui peut amener suffisamment de modérés et de libéraux raisonnables pour former une coalition où une gouvernance authentique et efficace est possible. Quelqu’un qui protégera nos droits, y compris notre droit de porter les armes, sans aliéner toute la gauche. Quelqu’un qui exposera les véritables motifs de la politique identitaire et aidera à guérir une grande partie de nos divisions. Et quelqu’un qui fera tomber le monopole des médias de gauche et ramènera la vérité et l’objectivité à la mode. Si nous n’avons pas ce type de leader, les dommages causés à notre pays pourraient être irréparables.

