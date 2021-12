Deux titres argentins ce vendredi à Villa María par TYC Sports (à 21h00)

Le Bahian Gerardo « Tifón » Vergara, invaincu, défendra son titre argentin des poids moyens le vendredi 3 décembre contre Diego « Chacarero » Ramírez du Chaco, dans l’un des combats stellaires qui se tiendra au club Unión Central, à Villa María, Córdoba , dans une autre production de Sampson Boxing et Tello Box, avec TyC Sports diffusé à partir de 21h.

L’autre combat central de la soirée sera celui qui affrontera la combattante locale montante Juliana Basualdo et l’expérimentée Santa Fe Vanesa Taborda, qui portera des gants pour la couronne nationale vacante des super coqs.

Vergara, 27 ans, immaculé 14-0 (9 KO), fera la première exposition du titre qu’il a obtenu lors de son dernier combat contre Emiliano Pucheta – GKOT 9 à San Pedro, en août.

Ramírez, gaucher de 26 ans, a beaucoup d’expérience dans son palmarès 24-5-1 (6 KO), dont trois combats à l’étranger, dont deux victoires (par KO de Bradley Skeete -2018 en Angleterre- et par points à Ramal Amanov, à Dubaï, où a eu lieu sa dernière présentation, en septembre de cette année).

Un duel prometteur sera celui entre la locale Juliana « La Profeta » Basualdo (30 ans, gaucher, et une fiche de 5-2-0) contre la dure et experte Rafaelina basée à Cordoue, Vanesa Taborda (37 ans et 10-12-3, 1 KO) puisque les deux, comme dernier record, proviennent de leurs victoires les plus importantes : Basualdo battant la championne du monde Yésica Bopp, en septembre, et « La Negra » Taborda éliminant la locale Eva Voraberger au Danemark, en 2019.

Además, se producirá la nueva presentación del invicto y gran prospecto bahiense Neri Muñoz (6-0, 4 KO), quien batallará ante el bonaerense Nicolás “El Guapo” Herrera (7-3-2, 3 KO), a ocho rounds en poids léger.

Trois autres combats mettant en vedette de nouveaux prospects locaux de boxe professionnelle ouvriront le festival à 19h00 avec une diffusion en direct depuis la plateforme TyC Sports Play.