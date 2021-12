Deux titres argentins demain à Villa María

L’invaincu bahianais Gerardo « Tifón » Vergara (70 900 kg), défendra son titre argentin des poids moyens demain, vendredi 3 décembre, contre Diego « Chacarero » Ramírez (71 ans) du Chaco, dans l’un des combats stellaires qui se déroulera à l’Unión Club central. , de Villa María, Córdoba, dans une autre production de Sampson Boxing et Tello Box, avec TyC Sports retransmis à partir de 21h.

L’autre combat central de la soirée sera celui qui affrontera la combattante locale montante Juliana Basualdo (54.200 kg) et l’expérimentée Santa Fe Vanesa Taborda (54), qui croiseront des gants pour la couronne nationale des super coqs qui est vacante.

Vergara, 27 ans, immaculé 14-0 (9 KO), fera la première exposition du titre qu’il a obtenu lors de son dernier combat contre Emiliano Pucheta – GKOT 9 à San Pedro, en août.

Ramírez, gaucher de 26 ans, a une solide expérience dans son palmarès 24-5-1 (6 KO), dont trois combats à l’étranger dont deux victoires (par KO de Bradley Skeete -2018 en Angleterre- et par points à Ramal Amanov, à Dubaï, où a eu lieu sa dernière présentation, en septembre de cette année).

Un duel prometteur sera celui entre la locale Juliana « La Profeta » Basualdo (30 ans, gaucher, et une fiche de 5-2-0) contre la dure et experte Rafaelina basée à Cordoue, Vanesa Taborda (37 ans et 10-12-3, 1 KO) puisque les deux, comme dernier record, proviennent de leurs victoires les plus importantes : Basualdo battant la championne du monde Yésica Bopp, en septembre, et « La Negra » Taborda éliminant la locale Eva Voraberger au Danemark, en 2019.

De plus, il y aura la nouvelle présentation du grand et invaincu espoir bahianais Neri Muñoz (6-0, 4 KO et 63 600 kg), qui affrontera le Buenos Aires Nicolás « El Guapo » Herrera (7-3-2, 3 KO et 63 400) , à huit rounds en poids léger.

Les trois autres combats professionnels, qui ouvriront le festival à 19h00 avec une retransmission en direct depuis la plateforme TyC Sports Play, sont les suivants :

José Llorca (69 500) contre Ezequiel Albarenga (69 400) – 4 tours.

Walter Córdoba (66 600) contre Walter Blanco (65 900) – 4 tours.

Bruno Oliva (70 800) contre Lucas Senn (70 100) – 4 tours.