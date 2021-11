Deux trains s’écrasent dans un tunnel près de Salisbury, laissant le conducteur coincé dans la cabine

On pense que l’un des trains a heurté un objet avant de dérailler et de tourner sur le côté (Photo : Hyde News and Pictures)

Deux trains se sont écrasés entre Salisbury et Andover, provoquant une réaction majeure des sauveteurs.

Les deux véhicules sont entrés en collision dans le Wiltshire sur la ligne de chemin de fer du sud-ouest ce soir, et l’un d’eux aurait déraillé.

Incroyablement, aucun des passagers à bord de chaque train n’a apparemment été grièvement blessé et la plupart ont été soignés pour choc sur les lieux.

La police a déclaré que personne n’était décédé et qu’un chauffeur qui était coincé dans son taxi a depuis été libéré et emmené à l’hôpital pour des blessures relativement mineures.

Il est entendu que le Great Western 1708 Portsmouth Harbour à Bristol Temple Meads a heurté un objet inconnu alors qu’il sortait d’un tunnel près de la gare de Salisbury et que le chariot arrière a déraillé.

On pense alors qu’un service du South Western Railway reliant Londres Waterloo à Honiton est entré en collision avec l’arrière du train déraillé.

Une ambulance aérienne, des hélicoptères de police et les garde-côtes ont été appelés sur les lieux près du tunnel de Fisherton vers 19h20, tandis que 50 pompiers sont sur place.

On pense que le deuxième train est entré en collision avec le premier après avoir déraillé (Photo: Hyde News and Pictures)



Les habitants disent avoir entendu un barrage de sirènes après l’accident de ce soir ((Photo: SWNS)

Une femme de la région a posté sur les réseaux sociaux : « J’habite à proximité et il y a eu au moins 30 sirènes dont 5 camions de pompiers. »

Une mère qui sortait avec sa famille à proximité a comparé le bruit de l’accident à «une bombe» et à un «tonnerre».

Tamar Vellacott, 25 ans, a déclaré qu’elle marchait dehors avec ses jeunes enfants, sa mère et son partenaire à Bishopdown, à environ un kilomètre de la scène.

Elle a déclaré: «C’était un bruit que nous n’avions jamais entendu auparavant… mes jeunes ont commencé à paniquer en pensant que c’était une bombe et nous avons dit qu’un camion s’était peut-être écrasé sur la route de Londres et qu’il ne fallait pas paniquer.

«Il n’y avait pas de crissement comme des freins, juste un long grondement comme le tonnerre frappant la voie ferrée.

La police a déclaré que personne n’était mort et que les passagers se seraient échappés avec seulement des blessures mineures (Photo: Hyde News and Pictures)



Une cinquantaine de pompiers sont sur les lieux alors que des équipes de secours ont été appelées de plusieurs comtés (Photo: SWNS)

« Cela nous a cependant effrayés, alors nous avons décidé de monter dans notre voiture et de rentrer chez nous à Laverstock où trois voitures de police nous ont dépassés à grande vitesse. »

Tamar a déclaré qu’elle et sa famille avaient fait don de couvertures au centre d’urgence mis en place à l’église St Mark de Salisbury.

Elle a ajouté: « Nous avons observé les hélicoptères depuis notre maison … c’est tellement difficile de savoir comment vous pouvez aider dans une situation aussi horrible. »

Peter Golden, 52 ans, de Laverstock, dans le Wiltshire, a déclaré: » Cela ressemblait à quelque chose de grand s’effondrant – le son de choses qui tombent les unes dans les autres.

« Ce n’est que lorsque l’hélicoptère est arrivé en station au-dessus du tunnel que j’ai réalisé ce que j’avais entendu. »

Un conducteur coincé dans l’une des cabines du train a depuis été libéré et emmené à l’hôpital (Photo: Hyde News and Pictures)

Un journaliste de la BBC a déclaré que 12 personnes auraient été blessées mais pas sérieusement dans l’accident.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que des enquêtes sur l’accident seraient entreprises afin d’aider à prévenir des incidents « graves » similaires à l’avenir.

Il a tweeté: « Mes pensées vont à ceux qui ont été touchés par le grave incident ferroviaire près de Salisbury. »

Peu avant 20 heures, la police du Wiltshire a tweeté : » Nous sommes actuellement sur les lieux d’un accident de train impliquant deux trains entre Andover et Salisbury.

«Nous répondons avec le service d’incendie et d’ambulance sur le site près de Grateley. Sera mis à jour dès que nous aurons plus d’informations.’

Le secrétaire général de l’Association des personnels des salaires des transports, Manuel Cortes, a déclaré: «Les pensées de tout notre syndicat vont aux proches de tous ceux qui sont pris dans ce qui pourrait bien s’avérer être un événement tragique.

« Nous devrons attendre plus de détails, mais c’est un rappel très sombre de la raison pour laquelle la sécurité sur nos chemins de fer est toujours primordiale. »

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();