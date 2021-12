Deux tribunaux de Séville enquêtent sur une « crèche érotique » avec pénis et vagins

12/07/2021

Les Tribunaux d’Instruction numéro 15 et numéro 20 de Séville ont ouvert une procédure préliminaire contre le » crèche érotique » exposé dans la vitrine d’une pâtisserie faite de pénis et de vagins, pour rechercher s’il s’agit d’un crime contre sentiments religieux.

Les deux tribunaux ont rendu des ordonnances distinctes pour l’ouverture de cette procédure après deux plaintes, de Vox et de la Fondation espagnole des avocats chrétiens, contre La Verguería, une pâtisserie érotique dans la rue Cuna dans la capitale sévillane.

Le juge du Tribunal d’Instruction numéro 15 de Séville comprend que les faits dénoncés par la Fondation peuvent supposer une infraction pénale pour un crime présumé contre les sentiments religieux, Selon l’ordonnance, cette enquête rejoindra donc celle ouverte par le tribunal d’instruction numéro 20 après la plainte Vox.

Le président de Avocats Chrétiens, Pologne Castellanos, espère que la justice force l’établissement à retirer la crèche, « offensant et humiliant » pour les chrétiens « et que, de plus, il est visible de tous, même des enfants. »

Il a exprimé dans une déclaration que si « un tel délit » avait été commis contre d’autres groupes, « de nombreux représentants publics l’auraient condamné ». et il a déploré qu' »il semble que contre les chrétiens tout soit permis ».

Le président de Vox à Séville, Javier Cortés, a défendu que son parti se prononce « pour défendre ceux qui voient leurs sentiments religieux piétinés » parce qu’ils croient « au respect et à la coexistence authentiques ».