Deux tués dans un accident de Tesla, personne n’était dans le siège du pilote | Moteur

Deux personnes sont décédées dans un accident de la route. Ils voyageaient dans un véhicule Tesla et les autorités affirment que personne n’était assis au volant.

Ce samedi, l’une des voitures Tesla a subi un accident spectaculaire dans lequel ses deux passagers sont décédés. La police du Texas aux États-Unis a confirmé le nombre de décès et assure que personne n’était au volant au moment de l’accident.

Selon la situation dans laquelle se trouvaient les deux victimes et la voiture, les autorités affirment être sûres «à 99,9% que personne ne conduisait le véhicule au moment de l’impact». L’un des défunts était assis sur le siège passager et le second à l’arrière de la voiture, on soupçonne donc qu’il pourrait s’agir d’une panne du pilote automatique de l’entreprise.

Selon ., le véhicule était un Tesla Model S 2019 qui s’est écrasé dans un arbre dans une courbe et roulait à grande vitesse, bien qu’il ne soit pas indiqué s’il a dépassé les limites de vitesse. La voiture a été engloutie par les flammes et il a fallu 4 heures aux pompiers pour éteindre le feu.

Selon les autorités américaines, une troisième voiture Tesla est impliquée dans un accident de la circulation mortel causé par le mode pilote automatique.

Les enquêteurs doivent encore déterminer si les airbags ont été déployés et si la voiture était sous le contrôle du pilote automatique. conçu par l’entreprise au moment de l’accident, ainsi que la question de savoir si l’entreprise était responsable de l’accident. Ce système de conduite sert d’assistant pour les conducteurs, qui peuvent relâcher le volant et abandonner le contrôle du véhicule au pilote automatique à certains moments. Néanmoins, l’entreprise conseille toujours à ses clients d’être vigilants au cas où ils auraient besoin de reprendre le contrôle.

En ce moment, le NHTSA, Agence de sécurité routière des États-Unis, enquête sur plus de vingt accidents impliquant des voitures Tesla. Ce dernier s’est produit juste au moment où l’entreprise teste de nouveaux systèmes de «conduite autonome totale» où le véhicule serait indépendant dans plus de situations, mais il est encore nécessaire pour le vrai conducteur de garder les mains sur le volant pour réagir rapidement à toute panne.

Certains experts assurent que le nom de “pilote automatique” peut être une erreur qui transmet un faux sentiment d’autonomie aux passagers. La NHTSA étudie l’imposition de certaines réglementations aux États-Unis qui garantissent la sécurité et l’attention permanente des conducteurs au volant, à l’instar des recommandations données par Tesla.

Le PDG de l’entreprise, Elon Musk a rappelé le bilan de sécurité de ses voitures électriques, affirme que grâce à l’assistant la possibilité de subir un accident est “10 fois inférieure”.