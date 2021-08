Deux vaisseaux spatiaux terrestres survolent Vénus, presque en même temps

08/06/2021 à 13:13 CEST

Entre le 9 et le 10 août, les vaisseaux spatiaux BepiColombo et Solar Orbiter traverseront la région de Vénus comme une aide gravitationnelle pour atteindre leurs destinations finales. Bien que Vénus ne soit pas son objectif principal, mais les régions polaires de Mercure et du Soleil, respectivement, la visite presque simultanée permettra d’étudier l’environnement de Vénus à partir de différents endroits en même temps et, en plus, sous des angles qui ne sont généralement pas choisi par un orbiteur.planétarium spécialisé.

La planète qui doit son nom à la déesse romaine de l’amour est la deuxième étoile du système solaire par ordre de proximité avec le Soleil.Comme Mercure, elle n’a pas de satellites naturels. Comme elle pourrait être considérée comme un “frère infernal” de la Terre, car elle a des caractéristiques similaires mais en même temps c’est un territoire dantéen au climat hostile, Vénus est depuis toujours une cible clé pour l’astronomie. Les scientifiques pensent qu’il pourrait fournir des détails sur la conformation de la Terre et sur l’origine du système solaire en général.

À présent, Solar Orbiter et BepiColombo ils ne traverseront Vénus qu’à environ un jour et demi d’intervalle. Selon un communiqué de presse de l’ESA, l’agence spéciale européenne, les deux engins spatiaux profiteront de Vénus pour effectuer une rotation gravitationnelle et perdre de l’énergie orbitale, obtenant ainsi l’élan nécessaire pour poursuivre leur voyage vers le centre du système solaire.

Vers Mercure et le Soleil

BepiColombo Il fait partie d’un projet commun entre l’ESA et la JAXA, l’agence spatiale japonaise. Il volera à seulement 550 kilomètres au-dessus de la surface de Vénus, plus précisément à 13h48 UTC le 10 août. Votre destin est Mercure, mais pour atteindre cette planète, elle doit survoler différentes étoiles jusqu’à ce qu’elle puisse contrecarrer l’immense attraction gravitationnelle du Soleil.

Pour sa part, Orbiteur solaire Il est né d’un partenariat entre l’ESA et la NASA. Il traversera Vénus le 9 août à 04h42 UTC, avec un survol plus éloigné que celui de son compagnon : il le fera à une altitude de 7 995 kilomètres par rapport à la surface de Vénus. Sa raison d’être est d’obtenir la premières vues des pôles solaires, mais en passant par l’étoile infernale elle pourra changer son inclinaison orbitale et mieux s’orienter vers le Soleil.

Données vitales pour les futurs voyages vers Vénus

Considérant que les deux navires n’ont pas Vénus comme objectif central, l’obtention d’images de haute qualité ou l’utilisation des instruments les plus avancés pour faire des enregistrements ne peuvent être attendus de cette visite en duo, car ils sont conservés pour le moment dans lequel ce Solar Orbiter et BepiColombo atteignent les points prioritaires de leur voyage. Pourtant, tout indique qu’entre le 10 et le 11 août, les premières photos obtenues avec les caméras de surveillance des navires commenceront à arriver sur Terre.

La contribution la plus importante de ces survols sera peut-être les données de Vénus qui peuvent être utilisées pour le réglage fin de EnVision, le futur orbiteur de l’ESA qui aura Vénus comme cible principale. Le projet a été sélectionné plus tôt cette année et devrait être lancé en 2030. Quelles informations capitales Solar Orbiter et BepiColombo seront-elles en mesure de fournir sur une planète qui, dans les décennies à venir, deviendra le centre de plusieurs projets spatiaux ?

