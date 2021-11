Deux victoires consécutives pour Karl Robinson’s Side

Oxford United a remporté deux victoires consécutives cette semaine pour en faire quatre victoires successives dans toutes les compétitions. Les U ont battu les U21 de Tottenham Hotspur mardi soir avant de marquer trois points contre Morecambe samedi.

Tour d’horizon hebdomadaire d’Oxford United : élimination de Papa John mais sixième place en League One

U’s Bow hors du trophée Papa John’s malgré la victoire contre les Spurs

Cela a peut-être été une nuit de premières, mais Oxford a été éliminé du trophée de la Ligue de football malgré une victoire 3-2 sur les U21 de Tottenham Hotspur mardi.

Les U ont pris une avance rapide avec Joel Cooper inscrivant son premier but pour le club, mais Dane Scarlett a égalisé depuis le point de penalty après une faute de Luke McNally.

Un premier s’est transformé en un second peu de temps après alors que Cooper marquait à nouveau pour les hôtes avant qu’Alex Rodriguez Gorrin, qui faisait sa 99e apparition à Oxford, marque son premier but de U en jeu ouvert.

Cependant, McNally a été licencié pour la deuxième fois dans la compétition après avoir écopé d’un autre carton jaune avec seulement 15 minutes à jouer avant que Jack Clarke ne marque en retard pour les Spurs.

Malgré une première victoire lors des trois matches de groupe, Oxford a été éliminé de la compétition pour la première fois au premier tour depuis le changement de format en 2017.

Oxford United : 128 ans

Mercredi, le club a fêté ses 128 ans. Il y a eu plusieurs hauts et des bas au cours de cette période; de remporter des promotions consécutives de la division trois à la division un en 1984 à la levée de la coupe du lait en 1986, en passant par la relégation hors de la ligue en 2006 et la défaite de trois finales à Wembley.

Le retour de Robinson

Après avoir raté les trois derniers matchs après avoir été testé positif au coronavirus, le patron de U, Karl Robinson, a repris l’entraînement jeudi. Naturellement, il était ravi d’être de retour.

S’adressant au site officiel du club, il a déclaré : « Je me sens bien maintenant. J’étais un peu fatigué après l’entraînement d’aujourd’hui mais c’est normal et j’ai vraiment hâte de jouer maintenant.

« J’ai regardé les trois matchs. Le premier après lequel j’étais épuisé, mais c’était les premiers jours où je luttais contre la maladie. Le samedi, c’était beaucoup mieux et le mardi soir, j’étais juste frustré de ne pas être là en personne parce que je me sentais bien. Mais je suis revenu aujourd’hui, j’ai adoré être à nouveau sur les terrains d’entraînement et j’ai hâte de reprendre le match de samedi.

Quatrième victoire consécutive d’Oxford contre Morecambe

Oxford a remporté une quatrième victoire consécutive avec une victoire 3-1 sur Morecambe à Grenoble Road. Les U ont pris les devants grâce à Steve Seddon avant que James Henry n’ait l’occasion de doubler l’avance sur place lors de sa 200e apparition en club, mais le milieu de terrain a flambé.

Peu de temps après, l’équipe de Robinson a été punie lorsque Cole Stockton a égalisé. Cependant, les U se sont regroupés et ont rétabli leur avance grâce à Mark Sykes avant que Matty Taylor n’en ajoute un troisième tard.

Oxford reste à la sixième place de la League One, à six points du leader de la ligue Plymouth Argyle.

