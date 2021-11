Deux vis desserrées ont conduit au DSQ du GP de Sao Paulo de Lewis Hamilton

Toto Wolff dit que « deux vis » étaient à blâmer pour le DSQ de qualification de Lewis Hamilton au Brésil alors qu’elles se sont desserrées pendant la séance.

Hamilton s’est qualifié le plus rapidement lors des qualifications de vendredi pour le Grand Prix de Sao Paulo avant d’être renvoyé aux commissaires sportifs pour une prétendue infraction technique.

Jo Bauer, le délégué technique de la FIA, a déclaré dans son rapport que l’ouverture du volet DRS de Hamilton était supérieure aux 85 mm autorisés.

L’ensemble d’aileron arrière de son W12 a été retiré et mis en fourrière alors que l’affaire faisait l’objet d’une enquête, Mercedes n’étant pas autorisée à l’examiner à l’époque.

Le Britannique a ensuite été disqualifié des résultats, contraint de commencer les qualifications du sprint de samedi depuis le fond de la grille.

Wolff a déclaré à l’époque que l’aile de Hamilton avait échoué au test de « 0,2 millimètre », le patron du sport automobile de Mercedes a catégoriquement affirmé que quelque chose n’allait pas.

Des scrutateurs capables de faire passer une balle de 85 mm dans l’aile de Hamilton avec le DRS ouvert ! 😳🔍#f1 #formula1 #BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/48hLVBPNpd – Julian Pluym (@julianpluym1) 13 novembre 2021

L’aile a finalement été rendue à Mercedes avec Wolff révélant que c’était deux vis desserrées qui ont créé le drame.

« Nous avons récupéré l’aileron arrière et, comme nous le pensions, il était cassé », a-t-il déclaré. « Il s’est cassé en qualifications.

« Nous n’avons pas réussi le test de fente de 85 mm à l’extrême droite. On l’a dépassé à gauche et au milieu, mais pas au milieu d’une fraction de millimètre et c’est bien.

« Nous n’avions pas le droit de l’inspecter, ni d’argumenter que la pièce était cassée et par conséquent, nous avons découvert que deux vis se sont desserrées lors des qualifications et que ce côté droit était irrégulier.

« Vous savez probablement que cela a même été préjudiciable au temps au tour, mais c’est ce que c’est.

« Cela a été signalé aux commissaires et c’était très différent de la façon dont ces choses étaient gérées dans le passé, où vous pouviez réparer les choses qui avaient été cassées pendant le parc fermé, mais nous avons évolué. »

Hamilton a riposté depuis sa place de P20 sur la grille pour terminer les qualifications du sprint à la cinquième place.

Cela signifiait qu’il s’était classé 10e sur la grille du Grand Prix de Sao Paulo, résultat d’une pénalité moteur de cinq places, le champion du monde en titre réalisant sa deuxième charge en autant de jours pour remporter la victoire.

Il a remporté le grand prix avec 10 secondes d’avance sur Max Verstappen, réduisant son déficit dans la course au titre à 14 points.

« C’est une course terminée », a déclaré Wolff. « Nous avons évidemment pu renverser la vapeur.

« J’aurais aimé que Lewis ait pu prendre plus de points lors des qualifications au sprint, mais c’est du passé.

« Je pense que maintenant les règles sont en quelque sorte réinitialisées et nous allons en tirer le meilleur parti pour le Grand Prix actuel et les prochains à venir. »