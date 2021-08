Deuxième anniversaire de l’abrogation de l’article 370 : les principaux développements depuis que le Jammu-et-Cachemire a perdu son statut spécial

in

Le gouvernement a déclaré que 890 lois centrales ont été rendues applicables à J&K et que toutes les lois injustes et discriminatoires ont été supprimées. (PTI)

Le 5 août 2021 marque le deuxième anniversaire de l’abrogation de l’article 370, une décision qui a permis au Centre de révoquer le statut spécial du Jammu-et-Cachemire et de diviser l’ancien État en deux territoires de l’Union le 5 août 2019. La décision a été prise en citant une disposition de l’article 370, paragraphe 3, qui stipule que le président, sur recommandation du Parlement, a le pouvoir de modifier ou de mettre fin à la mise en œuvre de l’article 370, par le biais d’une notification publique. Le projet de loi sur le Jammu-et-Cachemire (réorganisation) de 2019 a été adopté par le Parlement, faisant du Jammu-et-Cachemire un territoire de l’Union avec une Assemblée législative, ainsi que le statut de territoire de l’Union pour le Ladakh sans Assemblée législative. Le projet de loi de 2019 sur la réservation du Jammu-et-Cachemire (2e amendement) a également modifié la loi de 2004 sur la réservation du Jammu-et-Cachemire. Le projet de loi a étendu le quota de 10 % aux sections économiquement plus faibles de la société au Jammu-et-Cachemire dans les emplois et les établissements d’enseignement.

Depuis l’abrogation du statut spécial, plusieurs changements politiques, sociaux et infrastructurels ont eu lieu au Jammu-et-Cachemire au cours des deux dernières années. Le gouvernement a déclaré aujourd’hui que l’abrogation de l’article 370 avait entraîné un élargissement de l’inclusion sociale sous Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) et Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) sur le territoire de l’Union. Il a indiqué que Rs 6021 crores ont été versés à 7 18 258 titulaires de comptes KCC Crop, 9,26 comptes lakh ouverts sous PMSBY, 3,96 lakh comptes ont été ouverts sous PMJJBY et 25,09 lakh comptes ont été ouverts sous PMJDY.

Le gouvernement a déclaré que la décision du 5 août avait assuré « une nation, une constitution, un drapeau, un marché ». Il a déclaré que 890 lois centrales ont été rendues applicables à J&K et que toutes les lois injustes et discriminatoires ont été supprimées tandis que le drapeau national a été déployé sur tous les bâtiments gouvernementaux. Pas moins de 205 lois d’État ont été abrogées tandis que 130 ont été modifiées.

Le Centre a en outre affirmé qu’il avait assuré une couverture à 100 pour cent de 55 régimes de bénéficiaires individuels avec un accent particulier sur les zones frontalières. Le gouvernement a déclaré qu’il travaillait également à connecter Jammu et Srinagar en utilisant les chemins de fer d’ici 2022, tandis que l’UT bénéficiera bientôt d’un système de métro léger surélevé et de services de métro. Un tunnel de 8,5 km a déjà été ouvert à des fins d’essai entre Qazigund et Banihal tandis que les travaux se poursuivent sur le tunnel Zoji-la de 14,2 km et le tunnel Z-Morh de 6,5 km de long.

Une reconnaissance égale est accordée aux langues locales par la loi de 2020 sur les langues officielles du Jammu-et-Cachemire. La loi a notifié le cachemire, le dogri, l’ourdou, l’hindi et l’anglais comme langues officielles de l’UT de J&K.

De plus, avec la suppression de l’article 35A, les femmes de J&K peuvent désormais acheter des propriétés et les transférer à des enfants même si elles sont mariées à un non-résident.

L’administration J&K avait délivré 33 80 234 certificats de domicile jusqu’en janvier 2021. Désormais, les certificats de domicile peuvent être remis aux maris de femmes locales, même s’il s’agit d’un étranger. Conformément à la nouvelle loi sur le domicile, la personne qui a résidé à J&K pendant 15 ans ou celles qui ont étudié ici pendant sept ans et passé 10 ou 12 examens de l’État sont désormais éligibles pour un certificat de domicile.

L’administration J&K a décidé que les personnes impliquées dans des activités de bombardement de pierres ou anti-indiennes ne recevront pas de passeport indien et se verront interdire d’occuper un poste au gouvernement.

Sur le plan politique, tous les partis régionaux se sont réunis pour former l’Alliance Gupkar qui est le fer de lance de la demande d’annulation de la décision du 5 août 2019. Les élections des conseils de développement de district se sont déroulées avec succès et l’exercice de délimitation est en cours, après quoi les élections des assemblées pourraient avoir lieu.

