Deuxième chance pour Viñales

31/03/2021

Act. À 13:10 CEST

Après le départ spectaculaire des championnats du monde F1 et MotoGP, à Bahreïn et au Qatar, dimanche dernier, les voitures vont «se reposer» pendant trois semaines, mais les stars des deux roues reviennent en action ce vendredi pour disputer le deuxième tour du calendrier 2021, en répétant le scénario, au GP de Doha.

Vous pouvez également suivre la tendance de la course inaugurale, avec le leader Maverick Viñales (Yamaha) et la puissante Ducati, très rapide sur la longue ligne droite du circuit de Losail, se battant pour la victoire et le leadership, avec l’autorisation du champion Joan Mir, que dans la première course il a caressé le podium mais à la fin il a été submergé par la vitesse des Desmosidici de Zarco et Bagnaia.

La limite

Alors que la première victoire de la saison a été remportée par un Maverick Viñales qui a retrouvé sa meilleure version en tant que pilote et est à nouveau leader du MotoGP quatre ans plus tard, les Ducati ont montré leur extraordinaire puissance sur le circuit qatari. Les deux circonstances se reflètent dans les trois records d’histoire laissés par le premier grand prix de 2021.

Lors des derniers essais libres du GP du Qatar, Johann Zarco (Pramac Racing) a enregistré la vitesse la plus élevée jamais atteinte par un MotoGP, avec une marque de 362,4 km / h. La première fois que le seuil de 360 ​​km / h a été dépassé. Zarco n’a pas seulement « volé » avec la Ducati à Losail: son partenaire Jorge Martín, débutant dans la catégorie reine en 2021, et l’australien Jack Miller sur le dos du Desmosedici officiel, ils ont également dépassé le record précédent qui détenait Andrea Dovizioso, également avec Ducati (356,7 km / h).En qualifications, Pecco Bagnaia il a conquis la pole la plus rapide de tous les temps à Losail avec un temps impressionnant: 1’52.772, à 171,7 km / h. L’Italien, à ses débuts en tant que pilote officiel Ducati, s’est revendiqué devant son partenaire Jack Miller, qui n’a pas été à la hauteur des attentes et a vu comme trois Yamaha –Viñales, Quartararo et Valentino Rossi, avec le M1 des Petronas – ils se tenaient entre lui et Bagnaia sur la grille de départ. Déjà dans la course, Viñales Il n’a pas laissé le choix et s’est dirigé vers sa première victoire sur le parcours actuel, établissant également un nouveau record du tour avec un temps de 1’54.624, à une moyenne de 168,9 km / h.

De nouvelles sensations

« Gagner la première course était génial, mais les sentiments que j’avais avec la moto étaient encore plus importants pour moi, c’est ce qui me rend le plus heureux parce que j’ai pu me battre avec d’autres pilotes, ce que nous aimons tous et ce que c’est. fait. que les courses sont passionnantes « , Values ​​Viñales, désireux de se remettre sur les rails et conscient qu’il a des tâches en suspens: » Nous devons nous assurer de maintenir ce sentiment et de nous améliorer encore plus, surtout dans les départs car nous sachez que nos rivaux ne resteront pas immobiles, alors nous ferons également pression. «

Avec moins de vitesse de pointe que leurs rivaux, également les pilotes Suzuki, Joan Mir et Álex Rins ils ont montré pourquoi ils étaient respectivement le champion et le troisième classés lors de la dernière Coupe du monde. Ne les excluez jamais pour dimanche. Sinon pour une certaine usure des pneus arrière et pour les deux « missiles » Ducati qui ont dépassé Mir dans la ligne droite, on parlerait du premier podium des Baléares, qui a terminé quatrième, avec Rinçages en sixième position finale. Avec plus de données et d’expérience, et après avoir retrouvé les sensations et leur rythme de marque maison, le GSX-RR Ils semblent également forts pour donner la guerre ce dimanche à Doha.

Le programme du GP de Doha (* ESP TIME)Jeudi 1er avril

15: 00-15: 45 Conférence de presse MotoGP ™

Vendredi 2 avril

12 h 50 à 12 h 30 Moto3 ™ FP1

12 h 45-13 h 25 Moto2 ™ FP1

13: 40-14: 25 MotoGP ™ FP1

16: 10-16: 50 Moto3 ™ FP2

17h05-17h45 Moto2 ™ FP2

18 h 00-18 h 45 MotoGP ™ FP2

Samedi 3 avril

11: 25-12: 05 Moto3 ™ FP3

12 h 20-13 h 00 Moto2 ™ FP3

13: 15-14: 00 MotoGP ™ FP3

15h30-15h45 Moto3 ™ Q1

15 h 55-16 h 10 Moto3 ™ Q2

16 h 25-16 h 40 Moto2 ™ Q1

16: 50-17: 05 Moto2 ™ Q2

17 h 20 à 17 h 50 MotoGP ™ FP4

18h00-18h15 MotoGP ™ Q1

18h25-18h40 MotoGP ™ Q2

Dimanche 4 avril

13: 40-14: 00 ÉCHAUFFEMENT Moto3 ™

14: 10-14: 30 ÉCHAUFFEMENT Moto2 ™

14 h 40-15 h 00 ÉCHAUFFEMENT MotoGP ™

16h00 Course Moto3 ™ (18 tours)

17:20 Course Moto2 ™ (20 tours)

19h00 Course MotoGP ™ (22 tours)