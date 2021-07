Deuxième défaite de Gavira et Herrera à Tokyo

26/07/2021 à 17h46 CEST

Jordi Pozo

Le parcours du beach-volley masculin espagnol n’a pas commencé du bon pied à Tokyo 2020, contrairement à celui des femmes. Pablo Herrera et Adrián Gavira ont de nouveau chuté, cette fois contre le duo norvégien formé par Anders Mol et Christian Sorum, 21-17 et 24-22 en 48 minutes de jeu.

Le court central du Shiokaze Park a été le théâtre d’une rencontre passionnante entre Hispaniques et Norvégiens qui ont finalement opté pour les Nordiques 2-0. Dans le premier set, le duo norvégien était supérieur, allant toujours de l’avant et faisant suivre Herrera et Gavira, qui malgré leur 18-16 n’ont rien pu faire contre Mol et Sorum, qui ont fini par remporter le premier match par 21-17.

Le deuxième set a été beaucoup plus disputé et, contrairement au premier, l’initiative a été menée par Herrera et Gavira, qui ont mené 11-15, alimentant les opportunités d’égaliser le match. Cependant, Les Norvégiens n’allaient pas laisser cela se produire et après une réaction épique, ils viennent de battre les Espagnols 24-22.Ce revers s’ajoute à la défaite au premier tour face à la paire russe, également par 2-0, et ce mercredi 28 juillet à 10 heures (heure espagnole) l’avenir du duo espagnol se jouera contre les Australiens, en quête de une victoire qui leur permet d’accéder à la phase suivante en tant que troisième du groupe A.