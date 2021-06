Deuxième FIR contre Twitter India MD dans l’Uttar Pradesh ; cette fois sur une carte déformée de l’Inde

in

La carte affichée sur le site Web de Twitter montrait le Ladakh comme faisant partie de la Chine et le Jammu-et-Cachemire comme un pays distinct.

La police de l’Uttar Pradesh a déposé un FIR contre deux responsables de Twitter India – MD Manish Maheshwari et Amrita Tripathi, responsable de News Partnerships, pour une carte déformée de l’Inde affichée sur son site Web. Le FIR a été déposé au poste de police de Khurja Nagar du district de Bulandshahr dans l’Uttar Pradesh sur la base d’une plainte déposée par un responsable du groupe de droite Bajrang Dal.

Le président de l’UP de Bajrang Dal, Praveen Bhati, a déclaré dans sa plainte que la carte du monde sur le site Web de Twitter ne montre pas le Ladakh, le Jammu-et-Cachemire comme faisant partie de l’Inde. Il a dit que l’acte a blessé les sentiments des Indiens.

Les responsables de Twitter ont été arrêtés en vertu de l’article 505 (2) du Code pénal indien (méfait public). Les accusations en vertu de l’article 74 de la Loi sur les technologies de l’information (publication à des fins frauduleuses) ont également été invoquées dans cette affaire.

La carte affichée sur le site Web de Twitter montrait le Ladakh comme faisant partie de la Chine et le Jammu-et-Cachemire comme un pays distinct. La carte a été remarquée hier, ce qui a provoqué un tollé massif sur les réseaux sociaux avec plusieurs personnes exigeant l’interdiction du site de microblogging, ce qui a conduit à une tendance #BanTwitterInIndia. Twitter a supprimé la carte de son site Web à la suite du tollé.

C’est la deuxième fois que le directeur général de Twitter India est nommé dans une chargesheet. Auparavant, un FIR avait été enregistré contre Manish Maheshwari dans l’affaire d’agression de Loni dans laquelle une vidéo de l’agression d’un homme musulman âgé a été partagée sur Twitter avec une tournure religieuse. La police de l’UP avait affirmé qu’il n’y avait pas d’angle haineux et que Twitter n’avait pas identifié la vidéo comme un média manipulé.

Manish Maheshwari avait approché la Haute Cour du Karnataka à la suite d’une convocation de la police de l’UP et avait obtenu une caution anticipée dans cette affaire.

