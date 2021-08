deuxième home run de la soirée ! Max Muncy est passé en mode MVP

Quelqu’un va faire des cauchemars à propos Max grignotant aujourd’hui. Et les adeptes du Dodgers ils pourront dormir paisiblement pour la première fois depuis longtemps.

Et c’est qu’au-delà des détails, les Giants de San Francisco ont perdu cet après-midi et jusqu’au sommet de la cinquième manche le Dodgers Los Angeles a battu les Pirates de Pittsburgh sept points à zéro.

Malgré le fait qu’en général l’offensive ait été puissante dans ce jeu, un nom pèse avant tout.

Lecture associée :

Max grignotant, le deuxième frappeur de l’équipe, a réussi son deuxième circuit du match, son cinquième en quatre matchs et son 28e de la saison.

Regardez-moi. Je suis le capitaine maintenant. pic.twitter.com/IF5FUBoeSa – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 19 août 2021

Dans la première quinzaine d’août Max il a frappé un seul coup de circuit alors qu’au cours des quatre derniers jours, il en a déjà frappé cinq. Son OPS est de 1 553 au cours des sept derniers jours de la saison 2021 de la MLB.

Il a réussi à se combiner avec Trea Turner et aujourd’hui avec AJ Pollock pour produire des points (10 points produits la semaine dernière) et avec ceux en tête, Seager et Will Smith pour marquer huit fois.

La fête est sur la bonne voie. Les Dodgers ils vont dormir à trois matchs des Giants de San Francisco.