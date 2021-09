Deuxième journée de la Ligue des champions : cinq points à retenir

in

La deuxième journée de la Ligue des champions n’a pas déçu avec plusieurs bouleversements, des matchs de haut niveau et beaucoup de drame. Voici cinq points de discussion des rencontres de mardi et mercredi.

Messi Magic contre Manchester City

Le Paris Saint-Germain contre Manchester City a été le choix des matchs de mardi soir, et il a été à la hauteur de l’affiche.

Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye a donné aux hôtes une avance à la huitième minute dans une première mi-temps électrique, mais c’est le premier but de Lionel Messi au PSG à 15 minutes de la fin qui a été le point culminant.

Non seulement c’était son premier but pour les Parisiens, mais c’était aussi une frappe typique de Messi. L’Argentin a récupéré le ballon sur la droite, a joué un rapide une-deux avec Kylian Mbappe avant de tirer le ballon devant Ederson.

Liverpool Confortable au Portugal

Alors que City perdait à Paris, Liverpool était à l’aise au Portugal. Les trois premiers des Reds ont tous pris part à l’action avec des doublés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, tandis que Sadio Mane a également trouvé le chemin des filets.

Ce fut une performance disciplinée de l’équipe de Jurgen Klopp, qui reste désormais en tête du groupe B avec six points en deux matchs.

Le Real Madrid abattu par le shérif

Les champions de Moldavie Sheriff Tiraspol ont provoqué le choc de la première journée avec une victoire 2-0 sur le Shakhtar Donetsk, mais ils ont dominé cela avec style avec une victoire à Bernabeu contre le Real Madrid.

Le shérif a pris une avance surprise en Espagne, mais Los Blancos a égalisé depuis le point de penalty grâce à Karim Benzema.

Cependant, le but à la 89e minute était digne de gagner n’importe quel match et le milieu de terrain Sebastian Thill restera certainement dans les mémoires pour cette frappe pendant un certain temps.

De nouveaux malheurs pour Barcelone

Le Real Madrid n’a pas été la seule équipe espagnole à subir une défaite décevante après que Barcelone s’est inclinée 3-0 contre Benfica.

L’équipe de Ronald Koeman a pris du retard après seulement trois minutes grâce à Darwin Nuñoz. Rafa Silva a ajouté une seconde après la pause avant que Nuñoz n’en convertisse une troisième sur penalty. Le défenseur Eric Garcia a également été licencié tardivement pour le Barça, qui occupe le bas du groupe E avec zéro point.

Victoires consécutives pour la Juventus en Europe

Alors que la Juventus de Max Allegri est peut-être en difficulté en Serie A, elle a pris le dessus en Ligue des champions avec deux victoires sur deux.

La Juve a gagné à Malmö lors de la première journée avant une victoire 1-0 sur Chelsea lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Les Blues ont dominé la première mi-temps mais ont eu du mal à briser une défense résistante de la Juventus.

Cependant, la vieille dame a marqué 11 secondes en seconde période grâce à Federico Chiesa et le match était hors de doute, ce qui a laissé Chelsea sans réponse.

