Deuxième partie du Grand Prix d’Abu Dhabi – .

La Formule 1 a peut-être connu une saison commercialement réussie, mais le championnat s’est terminé de manière acrimonieuse à Abu Dhabi, avec une équipe célébrant et une autre prévoyant un appel.

samedi

Je me dirige vers le circuit, arrivée à midi. J’avais demandé du temps avec le PDG de McLaren, Zak Brown, pour discuter des performances commerciales de la F1 en 2021, la première sous Stefano Domenicali. Il fait remarquer que pratiquement toutes les mesures sont à la hausse, avec des contrats de course s’étendant plus longtemps et un certain nombre de nouveaux sponsors en bord de piste signés. Dans l’ensemble, Zak est impressionné par la manière dont Stefano est passé de PDG de Lamborghini à patron de F1.

En discutant avec Zak, j’ai remarqué que l’espoir présidentiel de la FIA, Mohammed bin Sulayem, était assis dans l’hospitalité de l’équipe. Approchez-le donc pour discuter de ses plans et de ses politiques. Il devrait être élu président de la FIA lors de l’assemblée générale de vendredi prochain à Paris.

Nous vous présenterons un profil complet de l’homme et de sa campagne à l’approche des élections – nous avons présenté son challenger, Graham Stoker, ici la semaine dernière – mais lors de notre conversation, bin Sulayem souligne qu’il n’a pas l’intention de déplacer le siège de la FIA à Dubaï s’il est élu.

« J’aime Paris et j’ai un avion privé, donc je peux aller et venir », me dit-il. Il pense que le moment est venu pour l’instance dirigeante d’avoir son premier président non européen, ajoutant qu’il bénéficie d’un énorme soutien en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique.

En terminant, nous discutons de sa collection de Mercedes 600 – il possède 21 des mastodontes si aimés des dictateurs et des oligarques. Son atelier de Dubaï est un restaurateur agréé par Mercedes et capable d’entretenir et de reconstruire entièrement ces voitures les plus complexes des années 60.

Sur le chemin du retour au centre des médias pour le déjeuner, j’espionne le conseiller Red Bull Racing Helmut Marko, alors demandez à l’Autrichien si la bataille pour le championnat du monde de cette année est plus importante pour l’équipe que les titres 2010-13 qu’ils ont remportés avec Sebastian Vettel.

« Il y a dix ans, la bataille pour le titre était totalement ouverte, alors qu’il s’agit cette fois d’arrêter Mercedes, qui a dominé l’ère hybride », déclare l’ancien pilote de F1 et vainqueur du Mans. « De plus, pour notre partenaire d’usine Honda, qui part cette année, il est très important qu’il reparte en beauté. »

Avant de me qualifier, j’ai un dernier essai pour trier mon application Covid locale avec le gestionnaire de test local – et nous avons décroché le jackpot. Il semble que quelque part le long de la ligne, un chiffre ait été supprimé de mon numéro d’identification unique, donc les résultats du passeport et des tests ne correspondent pas. Au moins, je pourrai rentrer chez moi lundi avec un certificat et je n’ai pas besoin d’expliquer que les SMS « verts » que j’ai reçus après chaque test sont corrects…

Les entretiens post-qualification se terminent à 21 heures – les principaux points de discussion étant (encore une fois) perçus comme des incohérences, et comment Red Bull a déjoué Mercedes grâce au remorquage de Max Verstappen par Sergio Perez.

dimanche

Après mon essai, j’erre dans le paddock à la recherche d’informations sur la décision de Porsche d’entrer (ou non) en F1. J’avais reçu vendredi un message d’une source allemande disant que le conseil de surveillance de la société s’était réuni jeudi pour discuter de la question, mais qu’il n’était pas sûr de ce qui avait été décidé exactement.

« Le retard est soit une très bonne nouvelle qui met du temps à communiquer correctement », dit-il, « soit c’est diamétralement le contraire et ils ne veulent faire aucune annonce sur ce qui serait un non-événement d’entreprise… »

Après avoir parlé à diverses personnes, je ne suis pas du tout plus avisé sur Porsche, alors concentrez-vous de nouveau sur les performances de Domenicali. Pas un gros mot n’est dit, pas même lorsque je propose de faire du hors-enregistrement, ce qui est étonnant étant donné qu’il n’y a pas si longtemps, le paddock était largement appelé le « Piranha Club ».

Parcourir la grille avant le départ est une expérience tout simplement incroyable : la tension était aussi forte qu’une corde de cerf-volant dans une tempête, la nervosité pré-départ chez Red Bull et Mercedes étant hors de l’échelle. Je souhaite bonne chance à Christian Horner et Toto Wolff alors qu’ils passent.

Par la suite, il est temps de se préparer pour l’épreuve de force du titre du millénaire (à ce jour). Beaucoup de choses ont été et seront écrites sur la course et ses conséquences désordonnées, mais de mon point de vue, il est normal que le pilote qui a remporté le titre malgré les meilleurs efforts de Mercedes – qui a fait venir un avocat à Abu Dhabi, en dit long sur sa perception de l’actuelle F1 gouvernance – a remporté le plus de courses, tandis que Mercedes, qui avait globalement la voiture la plus rapide, a remporté le championnat des constructeurs.

Cela dit, je pense que la décision de Lewis Hamilton de se soustraire à ses engagements médiatiques après la course sent le manque d’esprit sportif, quelles que soient les circonstances. Ce n’est pas le Lewis que j’ai appris à connaître et à respecter au cours des 15 dernières années.

Cela dit, j’espère sincèrement qu’il apparaîtra aux séances médiatiques avant le gala des prix FIA jeudi à Paris, contrairement à 2019, quand il aurait « ne se sentait pas à 100% » mais avait l’air parfaitement bien ce soir-là alors qu’il se présentait pour récupérer son trophée. Je lui ai alors pardonné, mais une répétition serait honteuse à moins qu’il ne soit vraiment incapable de le faire malgré tous ses efforts.

Cela nous amène à la fin de la saison la plus tumultueuse que j’ai connue en plus de 20 ans de reportage sur la F1, une année aggravée par les défis et les obstacles de Covid. J’espère que vous avez apprécié mes contributions autant que j’ai eu plaisir à vous les apporter du monde entier, et je vous souhaite, à vous et aux vôtres, un joyeux Noël et une année 2022 saine et prospère. Voici la nouvelle ère de la F1 !

