Deuxième partie du Grand Prix d’Arabie saoudite – .

Le président de la FIA, Jean Todt, s’est rendu à Djeddah pour le dernier grand prix avant de se retirer et le concours pour élire son successeur devrait être proche.

samedi

Tout Djeddah semble être dehors à midi, obstruant les autoroutes et les routes dans la ville de la mer Rouge de quatre millions d’habitants. De plus, la police de la circulation semble avoir l’intention de dérouter les voitures munies d’autocollants de laissez-passer de stationnement F1 dans toutes les directions, à l’exception du circuit. Un trajet qui ne devrait pas prendre plus de 30 minutes se transforme en une heure de route sous une chaleur étouffante.

Le fait que le circuit a encore quelques courbes d’apprentissage abruptes si des améliorations doivent être apportées à temps pour la manche de l’année prochaine (mars) est évident lorsque je me dirige vers la voie des stands depuis le centre des médias situé à une extrémité du circuit jusqu’aux garages situés à l’autre – du moins semble-t-il. Le plan initial était de transférer les médias par bateaux, mais lorsque cela a échoué, le plan B impliquait des voiturettes de golf. Les clés égarées, les piles à plat et les pilotes manquants n’avaient apparemment pas été pris en compte dans l’équation.

Pourtant, ma promenade jusqu’à la voie des stands pour les derniers essais vaut chaque étape – observer 10 équipes en action lors de la dernière séance d’essais avant l’heure des coups de poing est toujours impressionnant, peu importe combien de fois on a été si près du voitures. Rien n’est précipité, tout est fait méthodiquement mais efficacement. C’est un réel plaisir de voir un tel travail d’équipe en action, quelle que soit l’extrémité de la voie des stands où se trouve une équipe donnée.

Après la séance, j’ai erré dans la voie des stands et j’ai eu la chance de rencontrer le président de la FIA Jean Todt, assistant à son dernier grand prix : il n’ira pas à la finale d’Abou Dhabi avant de démissionner le 17 décembre après avoir purgé le maximum de trois mandats autorisés par l’instance dirigeante.

Cette course marque donc la fin d’une époque pour un homme qui a remporté des championnats d’abord en tant que copilote, puis en tant que chef d’équipe des équipes Peugeot de rallye, de raid et de voitures de sport et, bien sûr, en charge de Ferrari pendant leurs années de gloire avec Michael. Schumacher, avant d’accepter la présidence de la FIA en 2009. J’ai mené une interview avec lui la semaine dernière sur son temps et ses réalisations en fonction, qui paraîtra bientôt ici.

Je rencontre également Graham Stoker, vice-président pour le sport pendant les 12 ans de mandat de Todt et l’un des deux candidats à la présidentielle, l’autre étant Mohammed bin Sulayem. Les deux candidats seront présentés dans nos prochaines analyses préélectorales.

Après les qualifications, je retourne au paddock pour me tenir au courant des derniers extraits des équipes et des pilotes avant de retourner péniblement au centre des médias pour les différents appels Zoom de l’équipe. Je n’ai aucun problème avec l’exercice physique que cela implique, mais un temps précieux est perdu précisément à un moment où les délais de déclaration sont essentiels. Malheureusement, des alternatives avaient été prévues, mais elles ne fonctionnent tout simplement pas.

Le dernier appel de l’équipe Zoom se termine après minuit, mais toutes les pensées que j’ai d’un voyage rapide dans les hôtels sont bientôt désabusées par – vous l’avez probablement deviné – des embouteillages massifs, bien qu’il soit bien après 1 heure du matin une fois que nous avons pris la route.

dimanche

Je me réveille avec un message d’une source de confiance de Red Bull selon laquelle après le coup dur de Max Verstappen dans un mur impitoyable lors de son dernier tour lancé en qualifications, sa boîte de vitesses a été soigneusement vérifiée et jugée en ordre. Il échappera donc à une pénalité pour changement de transmission non programmé. C’est toujours agréable de commencer la journée avec une cuillère.

La circulation est meilleure, jusqu’à ce que nous ayons atteint le circuit. Dans le paddock où je retrouve Mark Stewart, le fils du réalisateur de Sir Jackie Stewart, qui me dit qu’il produit actuellement deux films, l’un sur le footballeur Paul Gascoyne ; l’autre présentant les saisons de championnat du monde 1969/71/73 de son père. Cette dernière production devrait être diffusée en mars, initialement sur BBC.

Par la suite, j’ai mon dernier test Covid saoudien – le troisième en autant de jours. Je pars tôt lundi pour Abu Dhabi via Dubaï et j’ai évidemment besoin d’un laissez-passer vert. À la suite de quelques problèmes de démarrage rencontrés par la plupart dans le paddock, le système fonctionne bien, bien que les différentes procédures et exigences – sans parler des rames de documents préalables à l’arrivée sur la plupart des sites visités par la F1 – soient non seulement déroutantes mais extrêmement chronophages.

Un habitué des paddocks du Golfe est le chef de Prodrive et de Motorsport UK David Richards, qui a jeté son chapeau dans le camp de bin Sulayem. « Nous semblons avoir suffisamment de voix pour le faire basculer », dit-il, ajoutant que la majorité des clubs membres de la FIA recherchent les changements qu’il promet, plutôt que la poursuite des politiques de Todt. Notez le « nous »…

En règle générale, je suis sceptique lorsque les gens parlent de soutien des électeurs – généralement les seuls électeurs honnêtes sont ceux qui déclarent ouvertement qu’ils ne voteront pas pour un certain candidat. Je ne vois aucune raison de changer d’avis que cette élection est trop proche de l’appel.

Une heure avant la course, je me dirige vers la grille pour regarder les équipes faire tous les mouvements. C’est également le moment idéal pour rencontrer brièvement diverses personnes telles que Felipe Massa et le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, ce dernier me montrant le tatouage sur le bras qu’il a acquis pour célébrer la victoire de l’équipe à Monza.

Divers drapeaux rouges et interventions de la voiture de sécurité signifient une arrivée tardive après la conclusion des engagements médiatiques de l’équipe. J’arrive finalement à l’hôtel à 3h30 du matin, je suis debout et environ trois heures plus tard pour trier le reportage final, puis je fais mes valises et je quitte l’hôtel pour l’aéroport. Abu Dhabi est notre prochain arrêt pour ce qui promet d’être une finale palpitante.

