Deuxième place, un “résultat monumental” pour Hamilton · .

Lewis Hamilton a déclaré que la deuxième place sur la grille du Grand Prix d’Azerbaïdjan était un “résultat monumental” après que l’équipe a commencé le week-end sur le pied arrière.

Mercedes a terminé les essais de vendredi dans le top 10 sur le circuit de la ville de Bakou. Hamilton a réalisé le troisième temps des essais finaux, mais a été aidé par le sillage d’une autre voiture.

Mais après avoir pris la deuxième place lors d’une séance de qualification interrompue par plusieurs drapeaux rouges, Hamilton était ravi de revendiquer une position sur la première ligne.

“Le tour s’est bien passé”, a-t-il déclaré. « Nous ne nous attendions certainement pas à cela.

« C’est un résultat tellement monumental pour nous parce que nous avons lutté comme vous ne le croiriez pas tout le week-end. Tu peux le voir. Nous avons gardé notre sang-froid. Nous continuerons à avoir des conversations difficiles en arrière-plan et à nous défier les uns les autres et à ne jamais prendre non pour une réponse.

«Nous avons bougé, fait tellement de changements au cours de ces deux jours, chassant nos queues. Et ça a été si difficile mais je pense que le travail du jour au lendemain et particulièrement entre les sessions était incroyable de la part de l’équipe et vraiment fier de tout le monde pour être resté positif. Être là-haut, être si proche de ces gars, c’est un très bon début.

L’équipe était à plus d’une seconde de Red Bull vendredi. Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas ont opté pour différentes configurations d’aileron arrière pour la course, et l’autre Mercedes partira du bas du top 10.

“Essayer de trouver l’enveloppe pour cette voiture est le plus gros défi que nous ayons eu depuis longtemps”, a déclaré Hamilton. “Comprendre ce que la voiture veut vraiment, elle n’a pas été contente de tout le week-end, ça a été un peu un désastre.

“Donc, pour nous, être ici et même Valtteri entrer dans le top 10 est un énorme soulagement et c’est juste grâce à un excellent travail d’équipe.”

Après s’être qualifié une place devant le leader du championnat Max Verstappen, Hamilton espère que Mercedes sera plus compétitive dans la course.

“Notre rythme de course est bien meilleur que notre seul tour”, a-t-il déclaré. « Nous avons des milles de retard dans un seul tour et nous sommes beaucoup plus proches du rythme de course. Nous ne comprenons pas pourquoi.

“J’aimerais penser que j’espère que nous sommes dans la même position afin que nous puissions nous battre contre ces gars demain.”

