Deuxième poussée de Covid-19: gérer les incertitudes

Avec la fraternité de ces guerriers méconnus confrontés à une adversité sévère et tendue, à moins que des mesures correctives immédiates ne soient prises comme suggéré par le Dr Shetty, le système s’effondrera.

Le changement dramatique de l’humeur économique du pays, du déjà vu au désespoir, n’a pas pris longtemps. Même dans la deuxième semaine de mars, il y avait un sentiment de triomphe de gagner la bataille de Covid-19 sans beaucoup de cicatrices, et des affirmations vantardes ont été faites sur le fait que l’Inde était une pharmacie du monde. Il n’a pas fallu même un mois pour voir un changement radical d’humeur vers un état de désespoir. L’année dernière, nous avions assisté à la crise humanitaire avec des hordes de personnes marchant dans la chaleur estivale, des villes à leurs villages après l’annonce du verrouillage le plus sévère à ce jour.

Aujourd’hui, nous assistons à un autre type de crise humanitaire avec des patients qui courent de pilier en poste à la recherche de lits d’hôpitaux, de ventilateurs et de bouteilles d’oxygène, et plusieurs patients à bout de souffle faute d’oxygène. La situation est devenue pathétique alors que des dizaines de cadavres alignés dans des ambulances devant les crématoriums et les cimetières, et, pour beaucoup, il n’y a pas de dignité même dans la mort! Le fond de la tragédie est le grand marché noir des lits d’hôpitaux, des ventilateurs, des concentrateurs d’oxygène et même du service d’ambulance et de crémation.

Toute la saga en dit long sur l’incapacité des gouvernements – à la fois de l’Union et des États – à faire face à des crises graves. On espérait que le verrouillage le plus strict pendant des périodes prolongées l’année dernière aurait donné le temps de mettre en place l’infrastructure, mais même après un an, nous nous plaignons du manque de lits d’hôpitaux, de ventilateurs et d’oxygène. Avec la diminution du nombre de nouveaux cas, la complaisance s’est installée. Les gens ne se souciaient pas d’observer les normes de distanciation sociale et les gouvernements ne réglementaient pas.

Les politiciens allaient joyeusement prononcer des discours lors de grands rassemblements, et la victoire aux élections était le seul objectif, avec peu de peine épargnée pour la propagation de la pandémie; pour les fanatiques religieux, la congrégation pour Kumbh Mela était la mission divine car ils croyaient que Ma Ganga (Mère Ganges) les protégera de toute façon! Il ne faudra pas longtemps avant que la pénurie de personnel médical ne nous regarde en face. Comme l’a souligné le Dr Devi Shetty, dans sa récente chronique du Times of India, les lits ne guérissent pas les patients. Nous avons besoin de personnel médical qualifié comme des médecins, des infirmières et d’autres paramédicaux. Avec la fraternité de ces guerriers méconnus confrontés à une adversité sévère et tendue, à moins que des mesures correctives immédiates ne soient prises comme suggéré par le Dr Shetty, le système s’effondrera.

La stratégie vaccinale adoptée par le gouvernement indien doit également être revue. Le déploiement séquentiel de la vaccination à des groupes de population segmentés a été fait pour éviter la précipitation, et avec l’espoir que les deux fabricants nationaux de vaccins, le Serum Institute et Bharat Biotech, seront en mesure de produire suffisamment pour répondre aux exigences lorsque l’accessibilité sera échelonnée. . Sans surprise, la proportion de la population vaccinée en Inde est l’une des plus faibles. Le Serum Institute a la capacité de produire 70 millions de doses de Covishield et la capacité de Bharat Biotech a la capacité de produire seulement 20 millions de doses de Covaxin.

Même après avoir augmenté leur capacité, ils pourraient produire seulement 130 millions de doses par mois à partir de juillet. L’explosion des cas de coronavirus chez les jeunes a contraint le gouvernement à prendre une décision tardive pour autoriser les importations de vaccins approuvés ailleurs. Compte tenu de la faible capacité de production et de la difficulté à organiser rapidement les importations, bien que la décision ait été prise de vacciner tous les plus de 18 ans, sa mise en œuvre sera confrontée à de graves problèmes d’approvisionnement et la plupart des États sont susceptibles de reporter la date de la vaccination universelle.

Les différences de prix du vaccin suscitent des inquiétudes, car cela peut entraîner des distorsions, un marketing noir et des inégalités. Le gouvernement de l’Union a décidé de vacciner toutes les personnes au-dessus de 45 ans en achetant les vaccins à 150 roupies par dose. Mais, pour les 18-45 ans, les gouvernements des États ou les acheteurs privés devront supporter un prix plus élevé. Le prix de Covishield a été fixé à Rs 300 par dose aux États et à Rs 600 pour les acheteurs privés, et le prix de Covaxin est de Rs 400 et Rs 1.200.

Cela incite suffisamment à créer des pénuries artificielles, le détournement de vaccins à bas prix et leur commercialisation au noir. Dans le processus, la disponibilité du vaccin pour les sections défavorisées en souffrira gravement, et même si la pandémie a considérablement accru les inégalités dans le pays, la non-disponibilité et les prix usuraires du vaccin pour les sections les plus pauvres leur porteront un coup dur.

Il faut noter que le vaccin est un bien public national, et il doit être financé par la fiscalité et mis à la disposition de tous de manière uniforme et sans frais. Bien que la santé soit un sujet d’État dans la Constitution, la lutte contre les maladies contagieuses relève carrément du domaine central. Dans une situation de pénurie, autoriser les États à prendre les décisions d’achat de vaccins pourrait entraîner une discrimination entre les personnes en fonction de la capacité des États à se procurer les vaccins.

Les États qui connaissent de graves difficultés budgétaires peuvent ne pas se procurer le volume de vaccins requis, prolongeant la période de vaccination pendant longtemps et continuant la propagation de la maladie redoutée. Le Centre doit repenser cela et assurer une accessibilité uniforme du vaccin dans tout le pays. Le volume des dépenses nécessaires pour tous vacciner ne représentera que 0,5% du PIB, et cela pourrait être financé par un Covid-19 supplémentaire, en s’ajoutant aux taxes existantes pendant un an, au lieu que les États aient à gratter leurs barils pour trouver des fonds. Les États, pour leur part, devraient se concentrer sur l’augmentation de l’infrastructure médicale pour lutter contre la pandémie.

L’impact économique de la pandémie est difficile à estimer. La plupart des prévisionnistes révisent à la baisse leur estimation de la croissance du PIB et il est douteux que les 10,5% projetés par la RBI se matérialisent. Les secteurs du commerce, des transports et du tourisme continueront de souffrir fortement. L’expansion de la production du secteur de base à 6,8% en mars était principalement due à l’effet de base. Le PMI manufacturier a touché un creux de sept mois de 55,4 en mars et le PMI des services a reculé à 54,6 au cours du mois, contre 55,3 en février.

La pandémie entraînera sûrement une contraction de la fabrication, non seulement en raison des restrictions qui ont un impact sur la demande, mais aussi en raison de la migration de la main-d’œuvre, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du détournement de l’oxygène de la fabrication vers les usages médicaux. Les demandes supplémentaires de dépenses pour les urgences médicales les obligeront à redéfinir les priorités de leurs plans de dépenses et une grande partie des dépenses en capital budgétisées seront évincées. Le chômage est à la hausse et cela ajoute à l’incertitude de la population jeune. La perturbation continue de l’éducation ne peut qu’accroître les inégalités et l’incertitude dans les jeunes esprits. Nous ne pouvons pas continuer Ram Bharose, et une action opportune est la nécessité de l’heure.

Conseiller économique en chef, Brickwork Ratings, et membre de la quatorzième Commission des finances. Les opinions sont personnelles

