Deuxième procès de Gabriel Soto contre TVNotas pour avances pour préjudice moral – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Gabriel Soto a comparu devant le tribunal, pour donner une continuité à la deuxième action en justice qu’il a déposée contre le magazine TVNotas, pour préjudice moral allégué.

Dans une interview avec des journalistes, Gabriel Soto s’est dit confiant que le processus judiciaire serait résolu en sa faveur, comme cela s’est produit avec le premier procès.

De même, Gabriel Soto a demandé à d’autres célébrités affectées par le magazine de se joindre à sa cause pour l’empêcher de continuer à profiter de son image de manière négative.

Lors de sa rencontre avec la presse, Gabriel Soto a affirmé que le processus avançait apparemment en sa faveur :

“Il va très bien. Il s’agit d’un deuxième procès que nous avons déposé contre Notmusa pour plusieurs autres couvertures qui m’ont fait sortir et bien, avec l’antécédent, créant déjà le problème de jurisprudence que dans le premier cas, directement de la Cour suprême de justice ils ont déjà dicté à notre S’il vous plaît , donc avec ce préambule, ce deuxième procès va vite. »

Gabriel Soto a souligné qu’au-delà de recevoir de l’argent, ce qu’il cherche avec le procès, c’est de “mettre une limite” aux moyens pour les empêcher d’en profiter à ses dépens.

“Il n’est plus possible non seulement d’utiliser notre image sans notre consentement à des fins lucratives, mais aussi de déformer et de porter atteinte à notre vie privée, à notre dignité, à notre image avec de telles publications.”

Gabriel Soto a déclaré qu’avec ses batailles juridiques, qui remontent à cinq ans, des précédents sont en train de se créer.

Il a également révélé qu’il avait un atout dans sa manche qui le rend plus confiant pour gagner ce deuxième procès contre TVNotas : son nom est une marque déposée.

“Mon nom est enregistré depuis que j’ai commencé ma carrière à l’IMPI … donc Gabriel Soto est une marque déposée, où vous ne pouvez pas profiter sans mon consentement, puis enfin l’objectif du procès et c’est ce que fait ce magazine.”

Enfin, Gabriel Soto a demandé à ses confrères du show business qui ont été touchés par des publications malveillantes, de se joindre à son combat :

“C’est quelque chose de très important, de s’unir en tant qu’acteurs, beaucoup d’entre nous ont vraiment abîmé nos vies… pendant 5 ans que j’ai commencé avec tout ça, ça a amené une vague de problèmes… et aussi les dégâts psychologiques qu’ils causent non seulement à notre personne, à notre famille, à mes filles, parfois elles ne se rendent pas compte de tout cela et simplement pour vendre elles utilisent des titres de tabloïd, des informations qui ne sont même pas vraies ».