Deuxième session d’Espagne, première de Pau Torres, Gerard et De Gea

01/06/2021 à 22:11 CEST

La deuxième session de l’équipe espagnole pour l’Euro 2020 Il y avait déjà David de Gea, Pau Torres et Gerard Moreno, incorporé ce mardi à la concentration et au travail sous le commandement de Luis Enrique, qui a animé une séance d’entraînement du soir à huis clos sans Adama Traoré et en attendant les cinq joueurs de Chelsea et City.

L’ailier de Wolwerhampton poursuit son plan individualisé pour la récupération de la gêne musculaire subie lors du dernier match de son équipe contre Manchester United, le 23 mai, qui remet en cause sa participation au match de vendredi prochain contre le Portugal au stade Wanda Metropolitano.

Alors que, César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Rodrigo Hernández et Ferrán Torres, protagonistes avec leurs équipes de la finale de la Ligue des champions samedi dernier, remportée par Chelsea, rejoindront le groupe ce mercredi à 14h30 pour s’entraîner avec leurs coéquipiers lors d’une autre séance de l’après-midi.

Avec eux, les 24 troupes que Luis Enrique a convoquées pour le tournoi continental seront complétées, dans lesquelles il fera ses débuts le 14 juin contre la Suède au stade La Cartuja de Séville. Pour l’instant Il en compte 19, dont Adama, avec son plan spécifique, avec lequel il disposait de 18 hommes pour l’entraînement ce mardi.