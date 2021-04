Deuxième vague COVID-19: taux de positivité plus élevé, besoins en oxygène et taux de mortalité expliqués

Si l’on tient compte du sommet de l’année dernière, il s’agit d’une augmentation de 13,4 points de pourcentage.

Les cas de coronavirus en Inde atteignent de nouveaux sommets alors que la deuxième vague fait des ravages en Inde avec plus de 2 cas de lakh faisant surface quotidiennement. Cela signifie que plus de personnes sont maintenant positives, augmentant ainsi le taux de positivité. En outre, le taux de positivité cette année est plus élevé par rapport à la première vague de COVID-19 l’année dernière. Un rapport de l’IE a noté qu’en une semaine seulement, plus de 13,5% du total des tests COVID-19 se sont révélés positifs. En raison de cela, le taux de positivité moyen pendant sept jours a été le plus élevé. Certes, le taux de positivité indique la propagation de la maladie.

Habituellement, si les tests sont intensifiés, plus de personnes positives en ressortent et le ratio augmente. C’était le cas l’année dernière. Au cours de la deuxième vague, c’est différent car les nombres de tests sont plus ou moins les mêmes par rapport aux tests de la période septembre-octobre de l’année dernière, ce qui implique que la transmission est beaucoup plus élevée que prévu.

De plus, le besoin en oxygène supplémentaire est beaucoup plus élevé qu’auparavant. De nombreuses personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour expliquer comment elles sont envoyées d’un hôpital à un autre en raison du manque de soutien en oxygène. Pour faire face à cela, un groupe de travail clé du gouvernement surveille l’ensemble du processus. Les données révélées par ce groupe de travail, selon un autre rapport d’IE, il a été noté que 54,5% des personnes admises à l’hôpital au cours de la deuxième vague avaient besoin d’un supplément d’oxygène pendant le traitement.

Si l’on tient compte du sommet de l’année dernière, il s’agit d’une augmentation de 13,4 points de pourcentage. Les données ont été collectées à partir de 40 centres à travers l’Inde. Lundi, le pays a enregistré 2,73 810 nouveaux cas et 1 619 personnes ont été témoins de décès liés à Covid. En examinant la charge de travail active de 19,29,329 cas, le Premier ministre Narendra Modi a tenu lundi une réunion au cours de laquelle il a discuté de la situation avec des médecins de premier plan ainsi que des sociétés pharmaceutiques de premier plan.

Le rapport a souligné que la propagation était plus importante dans les villes de niveaux 2 et 3 où la majorité des gens se plaignaient d’essoufflement. Balram Bhargava, directeur général de l’ICMR, a déclaré que l’essoufflement est devenu un symptôme plus courant cette fois. Alors que seuls 41,1% des patients avaient besoin d’oxygène la dernière fois, le pourcentage est passé à 54,5% pendant la période mars-avril 2021. La majorité des patients continuent d’être âgés de plus de 40 ans, y compris ceux qui souffrent de comorbidités. Le groupe d’âge plus jeune a signalé des cas légèrement plus élevés.

Le nombre de morts, en revanche, est similaire à ce qu’il a été rapporté l’année dernière. L’augmentation significative du nombre total de cas et de cas actifs ne semble pas avoir eu beaucoup d’impact sur le pourcentage de décès.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.