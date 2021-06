Deuxième vague COVID-19: voici comment NHAI, les entrepreneurs ont fait en sorte que les travailleurs restent en arrière

Vers la fin du mois d’avril, environ 5 000 travailleurs de la construction d’autoroutes étaient en panne avec un nouveau coronavirus, selon les données officielles.

Afin de garantir que les travailleurs aient une bonne raison de rester en arrière malgré les challengers du COVID-19, les entrepreneurs travaillant sur les projets de la National Highways Authority of India (NHAI) ont fait des heures supplémentaires. Vers la fin du mois d’avril, environ 5 000 travailleurs de la construction d’autoroutes étaient en panne avec un nouveau coronavirus, selon les données officielles. Maintenant, ce nombre de travailleurs a été ramené à environ 2 000 dans les 480 projets de la NHAI qui impliquent la construction d’autoroutes de 25 000 kilomètres à plus de Rs 5 lakh crore, selon un rapport d’IE. Début avril, les responsables et les entrepreneurs ont consciemment fait comprendre que les travailleurs, dans le cadre de la pandémie en cours, sont bien mieux lotis et plus en sécurité en restant dans leurs camps de chantier que de se rendre dans leurs villages.

SS Sandhu, président de NHAI, a été cité dans le rapport disant que les entrepreneurs de l’autorité routière et les entreprises de construction ont appris de l’expérience de l’année dernière. La main-d’œuvre se rend également compte que s’ils choisissent de retourner dans leurs villages, toutes ces installations comme l’assurance médicale, les vaccins, les salles d’isolement, la nourriture, les ambulances équipées d’oxygène, pourraient ne pas être aussi facilement disponibles, a déclaré Sandhu. Comme le gouvernement a insisté sur le fait que les vaccins étaient la seule véritable protection contre le COVID-19, environ 700 camps de vaccination ont été organisés par le NHAI sur ses sites de travail à travers le pays.

Par la suite, près de 2 700 lits ont été mis à la disposition des travailleurs positifs au Covid dans les services d’isolement mis en place sur les sites du projet. En outre, des ambulances équipées d’oxygène ont également été déployées. Les bureaux régionaux de NHAI ont été activés afin de se coordonner avec les administrations de district ainsi qu’avec les entrepreneurs sur les sites du projet. De plus, pour tous les entrepreneurs, les tests de dépistage du COVID-19 sont devenus une question de routine. La couverture d’assurance-vie des responsables de la NHAI a également été augmentée de Rs 5 lakh à Rs 20 lakh.

Les responsables ont déclaré que puisque l’engagement de la main-d’œuvre est conforme aux besoins de l’entrepreneur, le nombre exact de travailleurs engagés à travers le pays à un jour donné est difficile à estimer. Cependant, NHAI a déclaré que les entrepreneurs n’avaient signalé que 10 à 15 % de travailleurs en moins par rapport à la fin mars de cette année. Selon des responsables, les ouvriers qui, début avril, se sont rendus dans leurs villages sont également ramenés par des entrepreneurs. Sandhu a déclaré qu’il y avait une attitude positive parmi les travailleurs pour retourner sur le chantier du projet et que les entrepreneurs des projets facilitent leur retour en toute sécurité.

En effet, les principaux promoteurs routiers indiens ont tiré les leçons du verrouillage de l’année dernière lorsqu’ils ont perdu certains des meilleurs mois à cause de la pandémie pour la construction de routes. Malgré cela, l’autorité routière avait construit 4 192 kilomètres de routes nationales au cours de l’année 2020-21, le plus élevé à ce jour. Le NHAI, dans le but de dépasser le record de construction du dernier exercice, a donné des instructions aux bureaux extérieurs pour accélérer les travaux de construction d’autoroutes, dans la mesure du possible, car en raison des restrictions liées à la pandémie, le trafic est toujours faible, ajoute le rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.