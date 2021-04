Deuxième vague de coronavirus: alors que les cas de Covid-19 augmentent, les États sont témoins de vaccins et de pénurie de lits

De nombreux États / UT sont maintenant impatients de présenter leurs demandes devant le Premier ministre Narendra Modi lors de la réunion d’aujourd’hui, où le Premier ministre discutera de la gestion de la flambée des cas de COVID-19.

À un moment où les cas d’un jour du nouveau coronavirus ont dépassé plus d’un lakh, les États / UT à travers l’Inde sont témoins d’une pénurie de vaccins ainsi que de lits dans les hôpitaux. De nombreux États / UT sont maintenant impatients de présenter leurs demandes devant le Premier ministre Narendra Modi lors de la réunion d’aujourd’hui, où le Premier ministre discutera de la gestion de la flambée des cas de COVID-19.

Le Maharashtra, qui a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas / cas actifs, a signalé une pénurie de vaccins et de lits d’hôpitaux. Un rapport de l’Indian Express a noté que la pénurie de lits pour les patients Covid-19 est susceptible de devenir un problème dans l’État dans les 7 à 10 prochains jours. L’État a récemment ajouté plus de centres de soins pour le COVID-19 dans les zones rurales et travaille à la mise à bord de lits d’hôpitaux privés. Afin de freiner la transmission virale, l’État a augmenté la vaccination à plus de 4 lakh par jour. En passant, les 13 doses de vaccin Covid-19 lakh actuellement présentes dans l’État ne sont suffisantes que pour durer trois jours seulement. Cela nécessite de nouveaux approvisionnements. En fait, le ministre de la Santé Rajesh Tope a également demandé au Centre d’autoriser la vaccination des personnes appartenant à la tranche d’âge des 20 à 40 ans.

De même, au Pendjab, la charge de travail est devenue importante et le ministre en chef Amarinder Singh a souligné la nécessité d’administrer jusqu’à 2 lakh de doses quotidiennes. Pour y parvenir, l’État aura besoin de plus de vaccins. Le ministre a également écrit au gouvernement central pour 8 lakh de doses supplémentaires.

Dans le cas d’Odisha, l’État ne dispose que du stock de trois jours, selon le rapport. Le gouvernement de l’État a maintenant demandé 15 à 20 lakh de doses anticipées de Covishield à partir de ce centre. Comme le 6 avril, 3 471 180 doses de Covishield ainsi que 1 36 820 doses de vaccin Covaxin ont été laissées aux points périphériques de la chaîne du froid. Dans une lettre adressée au ministère de la Santé de l’Union, l’État a déclaré qu’il n’y avait aucun stock de vaccin Covishield «dans tous les magasins de vaccins régionaux et de district». Cela a conduit à la fermeture de 400 centres de vaccination dans tout l’État et tant que la pénurie de vaccins se poursuivra, Odisha ne pourra pas atteindre leurs objectifs.

La pression a augmenté pour le Karnataka alors que les cas viraux sont en hausse, les hôpitaux étant sur le point d’être débordés. Les responsables ont noté que si 4 000 à 5 000 cas sont ajoutés chaque jour dans la ville, cela peut devenir problématique. Le gouvernement de l’État a également réémis des ordonnances indiquant que 50 pour cent des lits dans les hôpitaux privés seront utilisés pour les patients référés par le gouvernement. Dans le même temps, les responsables de l’État ont également lancé un appel pour plus de doses de vaccin.

Alors que ces États recherchent plus de stock pour le vaccin contre le coronavirus, certains États ont des doses suffisantes pour le moment. Le rapport a souligné que le département de la santé du Kerala dispose de nombreux vaccins avec 15,49 570 doses. Il est à noter que l’Etat a reçu 9,51 500 doses de Covisheld le 5 avril.

Le Gujarat, en revanche, dispose d’un stock d’environ 15 doses de lakh qui a été conservé dans six magasins régionaux et l’État n’a pas fait de demande particulière pour plus de vaccins. Cependant, le nombre de cas a augmenté au Gujarat et environ 63% des lits d’hôpitaux sont désormais occupés par des patients infectés par le COVID-19. Pour le Rajasthan, le gouvernement dispose d’un stock suffisant pour vacciner les personnes de plus de 45 ans, ce qui représente environ 25% de la population du Rajasthan.

