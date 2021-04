Deuxième vague de coronavirus au Bihar: augmentation des cas de COVID-19! Les chiffres des districts ruraux dépassent le sommet de l’année dernière

À partir de maintenant, l’état du Bihar compte plus de 1 lakh de cas de covid actif.

Alors qu’il y a une forte augmentation du nombre de Covid-19 dans le Bihar, les responsables et les experts de la santé ont signalé une tendance croissante de nouveaux cas de coronavirus signalés dans les zones rurales. Selon les chiffres officiels, dans de nombreux districts à prédominance rurale, le nombre de cas actifs de Covid-19 est presque neuf à dix fois supérieur à ce qu’il était lors du pic de la première vague pandémique au mois de septembre de l’année dernière. À partir de maintenant, l’état du Bihar compte plus de 1 lakh de cas de covid actif. La capitale Patna arrive en tête de liste avec plus de 17 000 cas actifs de Covid-19 au cours de la vague actuelle. Mais ce mois-ci, cinq autres districts à forte population rurale ont enregistré une augmentation de plus de 4 000 cas actifs: Gaya (7 703 cas sont actifs), Muzaffarpur (5 406 cas), Saran (4 778 cas), Begusarai (4 675 cas), Aurangabad (4 364 cas), selon un rapport d’IE.

En revanche, à la fin du mois de septembre 2020, au plus fort de la première vague de la pandémie, il y avait 12686 cas actifs dans le Bihar, Patna ayant un maximum de 1981 cas de covid actif. Il y avait 636 cas actifs à Muzaffarpur, 433 cas à Champaran oriental, 300 cas à Saran, 168 cas à Aurangabad, 228 cas à Begusarai et 316 cas à Gaya. À part Patna, seuls Purnia et Supaul ont franchi la barre des 500 avec respectivement 732 et 550 cas actifs. La forte augmentation du nombre de décès a également été un problème alarmant. Entre le 12 octobre 2020 et le 12 avril 2021, le nombre quotidien de décès dans le Bihar était resté à un chiffre, avec 672 décès au total. Mais l’État a enregistré 775 décès au cours des 16 derniers jours seulement.

Cette fois, les experts attribuent la poussée rurale à divers facteurs, tels que la nature hautement infectieuse de la nouvelle variante du coronavirus, les migrants revenant sans tests Covid-19 ainsi que l’absence de comportement approprié à Covid. L’État a testé plus de 50 000 échantillons le 31 mars et plus de 60 000 échantillons le 1er avril. Détectant la deuxième vague, il a augmenté les tests le 5 avril pour couvrir plus de 72 000 échantillons. Bihar a testé plus de 1 lakh d’échantillons par jour au cours des 10 derniers jours. L’Etat, lors de la première vague pandémique, a enregistré un taux de positivité maximum de 12% en juillet 2020 contre 4 à 7% avant et après ce mois. Le taux de positivité de l’État en avril de cette année est de 10 à 13%.

Outre Patna, Muzaffarpur, Gaya, Begusarai, Saran et Aurangabad, dix autres districts du Bihar ont connu une augmentation de plus de 2000 cas actifs depuis le 1er avril: West Champaran (3749 cas actifs de covid) et Bhagalpur (3463 cas), Purnia (2973 cas), Nalanda (2907 cas), Supaul (2356 cas), East Champaran (2168 cas), Vaishali (2146 cas), Siwan (2131 cas), Samastipur (2114 cas) et Rohtas (2077 cas). En fait, environ 40% du nombre total de cas de l’État de 4,4 lakh – 1,75 lakh de cas – a été ajouté ce mois-ci lui-même. L’État, au cours des dix derniers jours, a signalé plus de 10 000 cas de covid. Le nombre maximum de cas au cours de la première vague que le Bihar avait découvert en une journée était de 4000.

Selon les experts, il existe d’autres différences majeures entre la première et la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Les passagers ferroviaires arrivant dans les trains cette fois sont testés pour le covid, mais pas tant ceux qui franchissent les frontières routières interétatiques. Contrairement à l’année dernière, les centres de quarantaine pour les personnes n’ont pas non plus été ouverts à grande échelle. En outre, ils ont été limités à quelques villes de sous-division. Au cours de la dernière vague de covid, les tests des passagers ont été effectués à grande échelle et ils ont été envoyés dans des centres au niveau du bloc et du panchayat pour une quarantaine obligatoire de deux semaines. Près de 18 personnes lakh sont restées dans ces centres de quarantaine. Cette fois, seuls les patients positifs à Covid sont envoyés dans des centres de quarantaine.

Selon le ministre de la Santé du Bihar Mangal Pandey, le gouvernement de l’État a distribué des masques dans les villages et sensibilisé à suivre un comportement approprié à Covid. Le gouvernement de l’État tente également de créer plus de lits d’oxygène dans les villes de district, a-t-il déclaré. Pour admettre les patients covid ruraux et alléger la pression sur les installations de Patna, le gouvernement a également déclaré le JLN Medical College and Hospital de Bhagalpur et le SKM College and Hospital de Muzaffarpur comme hôpitaux Covid dédiés.

