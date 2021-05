Deuxième vague de coronavirus en Inde: plusieurs États étendent les restrictions, le verrouillage; Vérifiez les détails

Delhi a prolongé le verrouillage sur une base hebdomadaire pendant près d’un mois. (Image représentative)

Verrouillage du coronavirus en Inde: L’Inde a lutté contre une deuxième vague sévère de la pandémie de coronavirus et, afin d’arrêter la propagation rapide du virus, plusieurs États du pays annoncent soit des verrouillages, soit des restrictions à la circulation des personnes. Dans toute l’Inde, plusieurs États ont placé des bordures, le Bengale occidental devenant samedi le plus grand État du pays à imposer un verrouillage, selon un rapport publié par IE. Voici un aperçu de tous les états dans lesquels un verrouillage a été placé ou prolongé.

Bengale-Occidental: Samedi, le gouvernement nouvellement formé du Bengale occidental a annoncé qu’un verrouillage complet resterait en place dans tout l’État, à partir de 6 heures du matin dimanche et se terminant à 18 heures le 30 mai, ce qui signifie que les résidents seraient placés sous un état de verrouillage complet. pendant environ 15 jours. En dehors de cela, un couvre-feu nocturne resterait également en place de 21 heures à 5 heures du matin dans l’État.

Himachal Pradesh a également annoncé une extension des restrictions de couvre-feu dans tout l’État jusqu’au 26 mai.

Maharashtra: L’État resterait soumis à des restrictions de type verrouillage jusqu’au matin du 1er juin, et selon les nouvelles règles, les personnes entrant dans l’État devraient subir un test RT-PCR négatif obligatoire. En dehors de cela, l’État a également imposé des restrictions aux personnes arrivant «d’origines sensibles».

Andhra Pradesh: L’Andhra Pradesh a également annoncé lundi un verrouillage complet, prolongeant les restrictions de type verrouillage dans l’État jusqu’à la fin du mois de mai.

Delhi: Delhi a prolongé le verrouillage sur une base hebdomadaire pendant près d’un mois, et à la suite de cela, une prolongation similaire a été annoncée par le gouvernement de l’État dimanche, étendant maintenant les restrictions jusqu’à 5 heures du matin le 24 mai. rester fermés et seuls les services essentiels continueraient.

Haryana: Le verrouillage strict à l’échelle de l’État appelé «Surakshit Haryana» a été prolongé dimanche jusqu’au 24 mai dans l’État, comme l’a annoncé le ministre de l’Intérieur de l’État, Anil Vij.

Uttar Pradesh: Dans la cinquième prolongation de verrouillage que l’État a vue récemment, le gouvernement de l’État dirigé par Yogi Adityanath a annoncé que le couvre-feu imposé dans l’État se poursuivra jusqu’à 7 heures du matin le 24 mai.

Jammu-et-Cachemire: L’administration de l’UT avait placé l’État sous un couvre-feu le 29 avril, et maintenant le couvre-feu a été prolongé dans l’ensemble des 20 districts jusqu’au 24 mai.

Jharkhand: Le 22 avril, Jharkhand avait annoncé un verrouillage partiel dans l’État, et maintenant, le verrouillage avait été prolongé pour rester en vigueur jusqu’au 27 mai, avec quelques restrictions supplémentaires. L’État a limité la circulation des bus, qu’ils soient interétatiques ou intra-étatiques, et les véhicules privés devraient désormais posséder un e-pass émis par les autorités du district pour se déplacer.

Chhattisgarh: Les administrations de district de tous les 28 districts de l’État ont été invitées à maintenir les restrictions de verrouillage en place jusqu’à la fin du mois.

Kerala: Vendredi, l’État méridional du Kerala a annoncé que le verrouillage serait prolongé jusqu’au 23 mai, compte tenu du taux de positivité élevé qui y est actuellement enregistré. De plus, quatre districts où l’on constate une augmentation des cas – Malappuram, Ernakulam, Thiruvananthapuram et Thrissur – sont désormais soumis à des mesures encore plus strictes.

Pendant ce temps, Karnataka se demande s’il devrait prolonger le verrouillage ou non.

