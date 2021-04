Deuxième vague de coronavirus en Inde: qu’est-ce qui est différent cette fois?

Les experts estiment que 80 à 85% de la population, qui est asymptomatique, est le plus grand porteur du nouveau coronavirus.

Deuxième vague COVID-19: L’Inde est témoin d’une deuxième vague de coronavirus apparemment beaucoup plus grande et beaucoup plus dangereuse maintenant que ce qu’était l’infection l’année dernière lorsque la première vague a frappé. Ceci est similaire à ce qui s’était passé lors de la grippe espagnole de 1918-2020. Cette deuxième vague a rendu les gens plus anxieux et inquiets, mais qu’est-ce qui est exactement différent dans cette vague? Selon un rapport publié par IE, il existe cinq distinctions apparentes. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Les gens sont infectés malgré la prudence pendant un an

Les experts estiment que 80 à 85% de la population, qui est asymptomatique, est le plus grand porteur du nouveau coronavirus. Cela est particulièrement vrai dans les environnements intérieurs fermés où une personne asymptomatique peut transmettre le virus tout en parlant. Ces personnes ne choisissent pas non plus de s’isoler. Ceci, ainsi que des variantes de virus plus infectieuses dans cette vague, continuent de se transmettre même aux personnes qui choisissent de rester à la maison.

Le rapport indique que selon le CDC américain, la souche britannique qui a été trouvée de manière significative lors de la surveillance du génome au Pendjab et à Delhi, transmet à un taux 50% plus élevé.

De plus, un marquage moins strict des zones de confinement est également une raison pour une seconde vague plus agressive. Les autorités de la ville ont été invitées à marquer les zones de micro-confinement, les sols ou les maisons étant marqués comme des zones de confinement, cette fois-ci, et la gestion efficace de ces zones de micro-confinement est un défi.

Des familles entières contractent maintenant le COVID-19

Dans les environnements intérieurs, une épidémie de COVID-19 peut avoir lieu lors de rassemblements sociaux ou lors de fêtes à la maison si les comportements appropriés ne sont pas suivis. Des familles entières ont maintenant contracté le virus parce que les zones de micro-confinement ne sont pas gérées efficacement et que des variantes virales plus infectieuses sont présentes. De plus, les autorités ne suivent pas rigoureusement les directives de recherche des contacts et, bien que tous les contacts asymptomatiques directs à haut risque doivent être testés entre le 5e et le 10e jour de contact avec la personne positive, ils peuvent continuer à propager le infection en cas de faux rapports négatifs. En dehors de cela, cette fois-ci, il y a aussi une période d’attente plus longue pour les tests, et en attendant les rapports, les personnes asymptomatiques sont susceptibles de bafouer les normes d’isolement, propageant ainsi l’infection.

Plus de cas de COVID-19 chez les jeunes cette fois

La propagation de l’infection est rapide chez les personnes de tous les groupes d’âge. À l’heure actuelle, très peu de données sur la durée de l’immunité chez les jeunes sont disponibles, mais ceux qui ont des comorbidités à un jeune âge courent un risque plus élevé.

Selon les données du Centre, la prévalence des décès dans tous les groupes d’âge jusqu’à 70 ans est comparable aux taux de l’année dernière, tandis que celle des personnes appartenant aux groupes d’âge de 70 à 80 ans et au-dessus de 80 ans est augmentée, ce qui signifie qu’elles sont plus à risque dans cette deuxième vague et doivent être protégés. Cependant, bien que le taux de prévalence soit le même dans les groupes d’âge jusqu’à 70 ans, les chiffres absolus sont plus élevés en raison du nombre plus élevé de cas signalés dans tous les groupes d’âge cette fois.

Cependant, il est important que tout le monde, y compris la population plus jeune, suive toutes les directives COVID-19.

La situation catastrophique de l’oxygène

D’après les données des hôpitaux suivis par le gouvernement, il a été constaté que pendant la vague actuelle, 54,5% des personnes admises cette fois-ci avaient besoin d’un supplément d’oxygène pendant leur traitement, soit une augmentation de 13,4% par rapport au pic observé en septembre et Novembre 2020. De plus, parmi les patients symptomatiques, la caractéristique clinique la plus courante était la prévalence de l’essoufflement. L’oxygénothérapie est la principale forme de traitement dans les cas modérés en Inde, et c’est la catégorie de personnes qui ont besoin de lits d’oxygène. Bien que le nombre de personnes qui ont actuellement besoin de lits d’oxygène soit d’environ 10%, le nombre absolu est toujours à un niveau record compte tenu du fait que la charge de travail active du pays a franchi 26 lakh.

Un énorme 12 États, représentant 83% des cas actifs actuellement, ont signalé une augmentation de 18% de la demande d’oxygène médical au cours de la dernière semaine, a ajouté le rapport.

Infections révolutionnaires

Les vaccins actuellement administrés n’arrêtent pas complètement la transmission du virus et ne font que réduire les risques d’infection modérée ou sévère. Les données de l’ICMR montrent que sur 10000 personnes vaccinées, deux à quatre personnes ont été testées positives, ce qui signifie que même après avoir été vaccinées, les personnes doivent adopter un comportement approprié au COVID.

