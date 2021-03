Deuxième vague de coronavirus: une hausse inhabituelle du taux de mortalité cause des problèmes au Pendjab

Ce n’est pas la première fois que le nombre croissant de décès liés à Covid-19 met en lumière l’état du Pendjab

Au milieu de la deuxième vague nationale de coronavirus, l’image la plus inquiétante semble être celle du Maharashtra, qui contribue à plus de la moitié du décompte national, cependant, le scénario Covid-19 au Pendjab devient rapidement incontrôlable. Contrairement à la tendance, l’État du Pendjab est le seul État qui a enregistré un taux de mortalité plus élevé dans la deuxième vague de coronavirus par rapport à la première vague de la pandémie. La tendance habituelle observée dans les États est que le taux de mortalité ainsi que la gravité des symptômes chez les patients sont inférieurs au cours de la deuxième vague par rapport à la première vague de coronavirus. Au cours des deux derniers jours consécutifs, l’État a signalé le deuxième plus grand nombre de décès malgré un nombre de cas comparativement plus petit. Alors que l’État a signalé 38 décès mardi, il a signalé 35 décès mercredi. Le Maharashtra, qui a signalé le plus grand nombre de cas dans le pays, a naturellement également signalé le plus grand nombre de victimes liées à Covid19, a rapporté l’Indian Express.

Taux de mortalité élevé de Covid-19 au Pendjab

Ce n’est pas la première fois que le nombre croissant de décès liés à Covid-19 met en lumière l’état du Pendjab. À la fin de l’année 2020, l’État avait enregistré un total de 1,66 lakh cas de coronavirus et 5341 victimes liées à Covid-19. D’après ces statistiques, le taux de mortalité total est de 3,21%. En comparaison, le taux de mortalité moyen de l’ensemble du pays était d’environ 1,45%, tandis que le taux de mortalité du Maharashtra, l’État le plus touché du point de vue des cas, était de 2,62.

Plus inquiétant est le taux de mortalité enregistré dans l’État depuis le début de la pandémie de Covid-19 qui a débuté à partir de la 2ème semaine de février. L’État a enregistré un total de 8706 nouveaux cas de coronavirus et ce n’est que depuis début mars que l’État a commencé à enregistrer 1000 nouveaux cas par jour. Entre le 15 février et le 15 mars, un total de 392 décès liés à Covid-19 ont été signalés, ce qui se traduit par un taux de mortalité de 4,5%.

Le Dr Rajesh Bhaskar, qui est l’officier nodal de Covid-19 dans l’État, a déclaré à l’Indian Express que le taux de mortalité plus élevé dans l’État pourrait être dû à une grande taille de la population souffrant de maladies telles que le diabète, l’hypertension, l’obésité, entre autres. . Le Dr Bhaskar a en outre déclaré que l’État a également été très clair et franc en signalant les décès liés à Covid-19 dans l’État en incluant même les décès dans lesquels l’infection à Covid-19 est purement accidentelle.