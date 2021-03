Deuxième vague de Covid-19: du verrouillage au masquage après la vaccination, un expert explique quel est le besoin de l’heure

Les cas de coronavirus frais augmentent à nouveau en Inde, sans augmentation du taux de mortalité.

Plusieurs États indiens assistent à une recrudescence des cas de Covid-19 depuis fin février et début mars. Le décompte global des cas de Covid chaque jour est également supérieur à 20 000 depuis un certain temps maintenant. D’après ce que nous observons, il semble que la deuxième vague de la pandémie soit là. De plus, la vitesse de propagation est comparable à celle de la première vague.

Par exemple, le Maharashtra, l’État le plus touché, a signalé près de 25000 cas par jour à son apogée en septembre de l’année dernière et maintenant, selon la dernière mise à jour, l’État après un bidonville. Le long de la période a commencé à signaler 16 000 cas par jour. En regardant cette tendance existante et en considérant que toutes les restrictions ont été levées, il semble que l’État puisse atteindre son pic de septembre en quelques jours.

Le Dr Pradip Awate, parlant à l’Indian Express, a tenté d’expliquer à quel point la deuxième vague est dangereuse et quel est le rôle de la campagne de vaccination.

Différence entre la deuxième vague et la première vague de Covid-19 et comment le Maharashtra y fait face

Selon le Dr Awate, la différence la plus significative entre le virus qui circule actuellement et celui qui a déclenché la pandémie est que le virus actuel semble être beaucoup moins nocif. Cela est évident du fait que le nombre de décès est en baisse même avec l’augmentation du nombre de cas. Pour l’État le plus touché de la deuxième vague, le Maharashtra, le taux de mortalité est actuellement inférieur à 1%. Donc, bien que la préoccupation de l’augmentation des cas soit de plus en plus effrénée, les gens s’améliorent.

Cependant, le Dr Awate soutient que les courbes épidémiques peuvent dépendre de plusieurs facteurs tels que la géographie, la connectivité internationale, les conditions météorologiques et il n’y a rien de mal à gérer les choses dans le Maharashtra. Le changement dans le graphique concerne un jeu complexe de nombres et il n’est pas facile de prédire comment ils peuvent aller dans le futur ou combien de temps cela prendra-t-il pour atteindre un pic etc. De plus, plusieurs variables doivent être prises en compte pour comprendre pourquoi un état ou un pays différent a une trajectoire différente.

L’imposition du verrouillage améliorera-t-elle à nouveau la situation

Le verrouillage ne peut signifier qu’en appuyant sur le bouton de pause. Cela peut aider dans les phases initiales d’une épidémie, mais il est nécessaire de se préparer à faire face à une crise avec tout ce qui fonctionne. Le verrouillage a donné du temps pour améliorer l’infrastructure des soins de santé, comme l’ajout de lits, de ventilateurs et d’un réseau de laboratoires. Étant donné que tous ces éléments sont en place, le verrouillage ne devrait pas être la seule solution car il a des effets secondaires importants sur le plan social et économique.

Au contraire, les autorités devraient accroître la surveillance et effectuer un dépistage plus agressif des symptômes, la recherche des contacts et le suivi des patients en isolement à domicile.

Rôle de la vaccination et pourquoi elle est effectuée par étapes

La vaccination a un rôle important à jouer comme le montrent les résultats de l’enquête Sero, seuls 20 à 25% de la population pourraient acquérir l’immunité collective. Donc, pour le reste de la population, la vaccination est nécessaire pour acquérir l’immunité.

Bien qu’un essai en trois phases des deux vaccins Covid-19 ait été réalisé avec des résultats prometteurs, les tests ont été effectués pendant une période relativement courte, suggère le Dr Awate. Par conséquent, une surveillance continue de son impact est importante sur une population plus large, c’est pourquoi les événements indésirables consécutifs à la vaccination sont suivis au stand de vaccination. Cette procédure standard appelée pharmaco-vigilance est suivie chaque fois qu’un nouveau médicament est introduit.

La campagne de vaccination sera ouverte à tous dans quelques mois, mais jusque-là, la porter par étapes est nécessaire, affirme le Dr Awate.

Le groupe vacciné doit-il toujours respecter les normes de sécurité Covid?

Aucun type de vaccination ne peut être efficace à 100% et pas certainement Covod-19. Par conséquent, au niveau individuel, le risque d’infection persiste. Aussi un bénéficiaire ne saura pas combien de temps il faudra pour développer l’immunité ou combien de temps cela durera. Par conséquent, les gens doivent toujours adhérer à un comportement approprié à Covid même après avoir reçu un vaccin.

Combien de temps le port de masques sera-t-il nécessaire

Il y a une incertitude à propos de la même chose. Alors que de nouvelles variantes de Covid-19 arrivent et que l’efficacité des vaccins contre elles est encore inconnue, il ne peut pas affirmer que les masques devraient disparaître. Compte tenu de tous ces facteurs, les gens doivent continuer à porter des masques et maintenir une distance physique, a conclu le Dr Awate.