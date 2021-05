Deuxième vague de Covid-19 et son impact sur les emplois dans l’industrie du divertissement

En ce qui concerne l’industrie du divertissement, la majorité des joueurs sont très gravement blessés.

Par Markand Adhikari,

Nous pensions que 2020 était une année difficile, mais cette année a été bien pire. Nous avons été surpris par la deuxième vague de Covid-19. Et maintenant, on nous dit qu’une troisième vague est également inévitable. Cependant, la deuxième vague devra se terminer avant cela. À la fin de l’année dernière, nous avions maîtrisé l’infection quotidienne dans le pays et nous aurions pu sortir de l’ombre de la pandémie aujourd’hui. Mais nous devons admettre que c’est notre propre comportement irresponsable et le laxisme dans la préparation du gouvernement qui nous a plongés dans cette grave crise.

En ce qui concerne l’industrie du divertissement, la majorité des joueurs sont très gravement blessés. Après le pic de l’année dernière, l’industrie reprenait lentement et progressait lentement vers les niveaux d’avant la pandémie, et il y avait eu des spéculations sur l’ouverture progressive de bureaux et la reprise du travail à grande échelle d’ici avril. C’était juste au moment où la résurgence de Covid-19 a frappé le pays. Ainsi, de l’année dernière à cette année, la plupart des employés de ce secteur ont continué à travailler à domicile. Seul un effectif minimum, dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement des fonctions de base, se rend au bureau. En particulier, Mumbai, la capitale du divertissement, a été témoin d’un très grand nombre d’infections et, dans de telles circonstances, le travail à domicile est la seule solution sensée. Dans cette entreprise, cependant, tous les rôles et fonctions ne peuvent pas être exécutés à domicile. Par conséquent, dans l’ensemble, les travaux restent suspendus sauf pour les opérations quotidiennes essentielles. Les gens ne sont pas dans le bon état d’esprit pour penser de manière créative, proposer de nouvelles idées et les exécuter avec passion.

Au début de l’épidémie l’année dernière, les affaires en général avaient été très durement touchées en peu de temps. C’est à ce moment-là que l’industrie a été forcée de réduire les salaires ou même les emplois. Sous de fortes contraintes, toutes les dépenses ont dû être rationalisées. En comparaison, la deuxième vague n’a pas connu de licenciements – pas encore, mais si la deuxième vague se prolonge, elle affectera également gravement la scène de l’emploi. En revanche, ceux qui attendent la prochaine opportunité d’emploi ou une hausse de salaire ne devraient avoir aucun espoir pour l’instant, pas avant que nous ne commencions à voir la lumière au bout du tunnel. En attendant, le meilleur plan d’action pour eux serait d’utiliser ce temps pour perfectionner leurs compétences, travailler sur leurs idées et améliorer leur portfolio.

Des signaux sinistres nous regardent déjà. L’IPL, événement majeur du calendrier annuel du secteur du divertissement et des médias, a dû être annulé à mi-chemin. Cela a bouleversé de nombreux calculs. Les tournages de films, d’émissions de télévision et de séries Web sont déjà interdits dans le Maharashtra. Certaines unités se sont déplacées vers d’autres parties du pays pour continuer à tirer, mais malheureusement, le feu de forêt de Covid-19 s’est propagé à d’autres États, et elles ont également imposé des verrouillages et des restrictions de mouvement. Goa était la destination la plus attrayante pour le tourisme et le tournage, et maintenant elle a également interdit les tournages de films et de télévision. Ainsi, l’industrie a du mal à générer du nouveau contenu. Avec les fermetures partielles, toutes les possibilités d’activités de divertissement en plein air restent interdites. Les multiplexes, les théâtres, les parcs à thème et les lieux similaires sont fermés depuis plus d’un an.

Le seul réconfort est que la situation à Mumbai s’améliore lentement. Espérons que le reste du pays en sortira aussi au plus tôt. Cependant, du point de vue des entreprises, nous ne savons pas combien de temps l’intensité actuelle de la pandémie persistera. Les vaccins sont la seule issue et tous les efforts doivent être faits pour augmenter la couverture vaccinale.

Du côté des revenus, nous devrons voir quelle approche les annonceurs adopteront, car cela décidera de l’avenir de la télévision et finira par se refléter sur les possibilités d’emploi. Le mois en cours est crucial et nous aurons probablement une meilleure idée de l’avenir prévisible d’ici la fin du mois de mai. Dans l’ensemble, il semble que qu’il s’agisse de la question des emplois ou du sort global de l’industrie, nous devrions avoir une meilleure image et des réponses claires au cours du prochain trimestre.

(L’auteur est président et directeur général de SAB Group. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

