Deuxième vague de Covid-19: la tendance suggère que les infections virales ralentissent mais se terminent encore loin

Alors même que la crise de la deuxième vague de coronavirus se poursuit dans le pays, le décompte de Covid-19 au cours des quinze dernières semaines laisse entendre que le pic de la deuxième vague a déjà atteint ou atteindra dans les prochains jours. Alors même que le pic semble avoir atteint, la fin de la deuxième vague de Coronavirus dans le pays est encore loin. En plus de la baisse visible du nombre de cas au cours des derniers jours depuis que le pays a enregistré le plus haut total de 4,14 lakh nouveaux cas jeudi, la moyenne sur sept jours du nombre de cas de coronavirus a également commencé à baisser pour la première fois au cours la deuxième vague, a rapporté l’Indian Express.

Le critère de la moyenne sur sept jours est un meilleur ensemble de données sur lequel s’appuyer car il prend en compte la fluctuation quotidienne du nombre de cas et donne une image plus précise de la propagation de la maladie. Le nombre quotidien moyen de cas sur sept jours a culminé le 8 mai avec 3,91 lakh et depuis lors, il est tombé à 3,75 lakh le 8 mai.

Signaux puissants des États

L’état du Maharashtra, qui est resté l’état le plus touché du pays par la pandémie, a connu une baisse constante du nombre de cas. C’était plus de trois semaines auparavant que l’État avait enregistré le plus grand nombre quotidien de Covid-19 avec 68 631 nouveaux cas. Après avoir signalé le décompte quotidien de 60k à 50k au cours des derniers jours, l’État a maintenant commencé à enregistrer des cas de l’ordre de 40k. Cependant, le déclin de l’état du Maharashtra a été compensé par l’augmentation du décompte quotidien du Karnataka et du Kerala, le premier contribuant au plus grand nombre de cas au décompte du pays.

L’Uttar Pradesh, qui a la population la plus élevée du pays, était sur une tendance à la hausse à la fin du mois d’avril lorsque son décompte quotidien dépassait 35000 nouveaux cas, mais depuis lors, il s’est stabilisé et même descendu en dessous de 30000 cas par jour. La capitale nationale, qui signalait un nombre quotidien de cas bien au-delà de 20000, a maintenant commencé à enregistrer un dénombrement quotidien bien en dessous de 12000.

Malgré toutes ces tendances positives, il ne faut pas manquer le fait que l’Andhra Pradesh, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Kerala et le Bengale occidental semblent se diriger vers une poussée majeure et ont le potentiel d’augmenter encore le décompte du pays.

Cas actifs

Un autre signal du plafonnement du nombre de cas est le fait que le nombre de cas actifs a enregistré une baisse pour la première fois au cours des deux derniers mois, lundi et mardi. Jusqu’à la fin du mois d’avril, les cas actifs augmentaient de 1 lakh par jour, mais l’augmentation a ralenti à environ 10 000 par jour, davantage de patients se remettant de la maladie. Comme le nombre de nouveaux cas reste le même ou diminue davantage et que le nombre de patients guéris augmente, le nombre de cas actifs devrait diminuer dans les prochains jours.

Quand la deuxième vague se terminera-t-elle?

D’après le décompte quotidien record de 98 000 cas lors de la première vague dans le pays, il a fallu près de cinq mois pour que le décompte atteigne 10 000 cas par jour. Avec un pic jusqu’à quatre fois plus élevé que la première vague, la baisse pourrait également être plus longue et lente et prendre jusqu’à des mois. De plus, alors que de nombreux États du pays marchent sur une vague, le risque que des cas globaux dans le pays enregistrent une poussée reste une menace.

