Deuxième vague de Covid-19: les autorités de Pune ont du mal à gérer plus de lits d’hôpitaux alors que les nouveaux cas augmentent de 6000

Pune enregistre plus de 6000 cas pendant deux jours consécutifs. (Image IE)

Après être devenu le district le plus touché du Maharashtra par la deuxième vague de Covid-19, Pune a été témoin de 6000 nouveaux cas pour la deuxième journée consécutive le 25 mars, ce qui a poussé les autorités à se précipiter pour renforcer les infrastructures de santé.

Pune en tant que district compte désormais 50 000 cas actifs. La ville a ajouté 5 741 cas mercredi. La flambée exponentielle des cas a inquiété le ministère de la Santé de l’Union en convoquant une réunion d’urgence de tous les secrétaires de la santé et des chefs d’administration de district et samedi pour affiner les stratégies permettant de contrôler la propagation de l’infection à Covid-19.

Plus de 85% des lits de tous les hôpitaux relevant de la Pune Municipal Corporation alloués au traitement Covid-19 sont occupés, a rapporté l’IE. Seuls 270 des 2 137 lits attribués sont actuellement vacants et seuls 125 lits supplémentaires peuvent bénéficier d’un système d’approvisionnement en oxygène. Il y a un total de 162 lits attachés aux ventilateurs et il est possible d’ajouter 14 autres patients.

À Pimpri-Chinchwad, où les conditions sont comparativement meilleures, plus de 1,375 des 3 443 lits sont vacants. Mais avec le nombre croissant de cas, les autorités craignent de manquer bientôt de lits de patients.

Le commissaire municipal supplémentaire de PMC, Rubal Agarwal, a déclaré qu’il avait demandé aux hôpitaux de libérer plus de lits pour les patients Covid et de maintenir la règle des 80:20 en vertu de la loi sur l’épidémie, lorsqu’un hôpital privé doit réserver 80% des lits pour les patients Covid-19 sur mandat du gouvernement les taux. Cependant, les hôpitaux sont confrontés au problème de la libération immédiate des autres patients sous traitement pour libérer les lits. Néanmoins, les experts travaillent à gérer efficacement la capacité, a affirmé M. Aggarwal.

Un autre problème auquel sont confrontées les autorités locales chargées de la gestion des lits d’hôpitaux est que le nombre d’hôpitaux dispensant un traitement Covid-19 a diminué de moitié par rapport à la saison des peaux de l’année dernière et a eu recours à tous les autres types de traitement. Certains des hôpitaux comme l’hôpital Noble, les hôpitaux de Bharati n’ont pas l’infrastructure nécessaire pour étirer davantage la force de leur lit. De plus, les patients de zones extérieures à PMC qui souhaitent être admis à l’hôpital aggravent la situation, ont déclaré les chefs de l’administration du district et.

À l’hôpital Symbiosis, 500 lits Covid-19 ont été réservés l’année dernière, mais maintenant près de la moitié d’entre eux sont occupés par des patients non-Covid. Bien que la plupart d’entre eux aient retardé leur chirurgie, les lits sont alors pleins, a déclaré le Dr Vijay Natarajan, PDG de l’hôpital.

Les hôpitaux de KEM ont 118 lits alloués aux patients Covid-19 avec 18 USI, qui sont tous actuellement occupés. L’hôpital Sahyadri compte 222 patients Covid-19 dans cinq de ses centres. À Pimpri-Chinchwad, des installations hospitalières géantes sont ajoutées tandis que dans les zones rurales, les centres de soins Covid y traiteront les patients Covid-19.

