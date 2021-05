Deuxième vague de Covid-19: les infrastructures de santé indiennes font face à une augmentation de plus de 3 fois la demande de soins intensifs, selon les données du gouvernement

Les derniers chiffres ont été partagés par le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, lors d’une réunion sur la situation de Covid dans le pays avec le GdM

Au 7 mai, l’Inde comptait un nombre de cas actifs de cas de Covid s’élevant à 37,23 lakh, dont 1,34% (49894) avec le soutien de l’USI, 3,7% des patients (137768) ont besoin d’oxygène médical en continu et 0,4 pour cent (14 521) sont sous ventilateurs, selon les données du gouvernement central.

Les derniers chiffres ont été partagés par le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, lors d’une réunion sur la situation de Covid dans le pays avec un groupe de ministres de «haut niveau». C’est la première fois que le gouvernement publie des données détaillées à l’échelle nationale sur les patients Covid nécessitant des soins intensifs, de l’oxygène aux ventilateurs, pour mettre en lumière la gravité de la deuxième vague de coronavirus.

Les données les comparent d’ailleurs à la première vague qui a commencé presque à la même époque l’année dernière et révèle qu’environ 40 000 patients avaient besoin d’oxygène, 23 000 ont été admis en soins intensifs et 4 000 ont eu besoin de ventilateurs.

La charge de travail active pendant le pic de la première vague le 18 septembre de l’année dernière était de 10,17 lakh, soit une croissance de 3,65 fois en nombre. Le nombre de personnes sous ventilateurs est 3,68 fois plus élevé que dans la première vague, et les patients nécessitant de l’oxygène 3,44 fois celui de la première vague, selon les données consultées par The Indian Express.

Bien que le nombre de patients recherchant des soins intensifs ait augmenté de plus de trois fois, il n’est pas proportionnel à l’augmentation du nombre de cas actifs au cours de la période. La pénurie de fournitures médicales des USI aux lits d’hôpitaux, les bouteilles d’oxygène sont le résultat du nombre écrasant et non de la gravité des symptômes lors de la deuxième vague par rapport à la première.

Les données publiées par le ministre de la Santé indiquent également qu’au total 4,88,861 patients (2,23%) ont eu besoin de lits de soins intensifs, 9,02 291 patients (4,12%) ont reçu un apport en oxygène et 1,70841 (0,78%) de ventilateurs depuis la l’épidémie a commencé en Inde. Les données indiquent également que 93% des personnes infectées par Covid-19 se sont rétablies des infections sans hospitalisation ni soins intensifs.

En détail sur la campagne de vaccination, 53,25 doses de vaccin lakh seront «bientôt fournies aux États». Le Centre a également demandé aux gouvernements des États de réserver 70 pour cent des vaccins par la voie du gouvernement central pour l’administration de la deuxième dose.

