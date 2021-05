Deuxième vague de Covid-19: les principaux marchés du luxe connaissent une baisse des locations

De même, les marchés de grande rue de Kala Ghoda, Bandra Linking Road et Fort à Mumbai ont également vu les locations au détail diminuer entre 5% et 10% au cours de la même période. (Image représentative)

La deuxième, et une augmentation plus virulente des infections à Covid-19, a eu un impact négatif sur les locations dans les destinations de shopping les plus animées de l’Inde, avec des centres de vente au détail comme Khan Market à Delhi et Kala Ghoda à Mumbai parmi les plus touchés.

Le secteur du commerce de détail a déjà été gravement touché par les verrouillages et les restrictions à la mobilité entre les États.

«Avec Covid qui fait des ravages dans le pays, les loyers mensuels moyens dans les principaux marchés des grandes rues des principales villes ont connu quelques corrections», a déclaré Anarock, qui suit l’espace immobilier. Il a observé que le centre commercial le plus cher de l’Inde – Khan Market – a enregistré une baisse des loyers mensuels moyens de 8 à 17% au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020.

De même, les marchés de grande rue de Kala Ghoda, Bandra Linking Road et Fort à Mumbai ont également vu les locations au détail diminuer entre 5% et 10% au cours de la même période.

Les loyers mensuels moyens à Khan Market oscillaient entre 1000 et 1100 Rs par pied carré à la fin du premier trimestre 2021. Les locations à Kala Ghoda et dans la région de Fort à Mumbai sont d’environ Rs 450-500 par pied carré chacune, tandis qu’à Bandra Linking Road, elles se situent autour de Rs 750-900 par pied carré.

Le MD Pankaj Renjhen, associé à Anarock Retail, a déclaré que le commerce de détail était l’un des plus touchés depuis le début de 2020. Avec presque aucune vente au milieu du verrouillage, puis pendant quelques mois lorsque les détaillants ont dû fermer leurs magasins ou même réduire leurs futurs plans d’expansion. Par conséquent, les loyers mensuels moyens dans les principaux marchés de détail des grandes rues ont principalement subi des corrections dans les villes.

Cependant, quelques marchés ont également connu une tendance à la hausse. Par exemple, les localités d’Hyderabad telles que Gachibowli, Banjara Hills et Jubilee Hills ont vu leurs loyers moyens au détail augmenter au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020.

Les loyers mensuels moyens au détail à Gachibowli sont maintenant de 115 à 125 roupies par pied carré. L’année dernière, ils étaient de l’ordre de 100 à 120 roupies par pied carré. À Banjara Hills 12, les loyers mensuels moyens sont passés de 120 à 130 roupies. par pied carré au premier trimestre 2020 à n’importe où entre Rs 135-140 par pied carré.

«Si nous considérons les tendances des deux trimestres précédents, le segment de la vente au détail semblait être au bord de la reprise et progressait progressivement vers une activité pré-pandémique. Cependant, la deuxième vague a encore une fois freiné cette croissance. Dans une tendance générale, la plupart des rues principales du pays ont vu leurs loyers mensuels réduits au cours de la dernière année », a déclaré Renjhen.

«Compte tenu de ce sombre scénario, les loyers mensuels moyens dans les principaux marchés de détail des grandes surfaces ont commencé à se corriger de 2% à 30%. Cependant, certains marchés ont connu une tendance à la hausse au cours de la même période », a-t-il ajouté.

