Deuxième vague de Covid-19: les verrouillages du week-end ne sont pas efficaces, dit le Centre; demande au Maharashtra de renforcer le système de santé

Le Maharashtra a imposé un couvre-feu nocturne et un verrouillage le week-end jusqu’au 30 avril. (IE Image)

Alors que le pays connaît une croissance exponentielle du nombre de cas quotidiens de Covid-19, le Premier ministre Narendra Modi tiendra une réunion de haut niveau avec les ministres en chef de tous les États jeudi. 50 équipes multidisciplinaires de santé publique de haut niveau ont été formées et déployées dans 50 districts des trois États (Maharashtra, Punjab et Chhattisgarh) avec un nombre maximum de nouveaux cas de Covid-19.

Le secrétaire de l’Union à la Santé, Rajesh Bhushan, a déclaré que les verrouillages du week-end avaient un impact limité sur la maîtrise de la propagation des infections à Covid-19 et que l’État devrait se concentrer sur une stratégie de confinement stricte et efficace. Le 15 mars, le Maharashtra avait signalé 16 620 cas, soit 63,21% des nouveaux cas quotidiens dans le pays et 47 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Après que le gouvernement du Maharashtra a annoncé le couvre-feu nocturne et le verrouillage du week-end, un haut responsable s’est entretenu avec l’Indian Express a déclaré que les décisions avaient été prises après une évaluation par le département de la santé publique, car les communs ne se conformaient pas au comportement approprié de Covid.

L’état des infrastructures de santé, la disponibilité des lits Covid-19, les besoins en oxygène ont en outre incité les individus à franchir le pas car selon les projections, d’ici le 17 avril, le système de santé serait débordé. La consommation d’oxygène par les patients Covid a également atteint un niveau de saturation en raison de la surtension. Actuellement, l’État a une capacité installée de 1 200 tonnes métriques, mais selon les projections, l’exigence qui dépasse la capacité optimale d’ici le 17 avril. Le Centre a également demandé à l’État de renforcer davantage son infrastructure de soins de santé et de se préparer au pire. scénarios de cas.

Le Centre a également fait remarquer au gouvernement de l’État que le verrouillage ne devrait pas être la solution aux cas croissants. Le verrouillage dans la phase initiale aurait dû être utilisé pour préparer l’infrastructure, améliorer la capacité des EPI, les lits d’oxygène et maintenant, lorsque ces éléments sont en place, ils devraient être utilisés pour traiter le nombre croissant de patients.

Le Centre a également insisté sur une meilleure définition des zones de confinement sur la base de la liste des contacts, la cartographie numérique des cas et des contacts et de délimitation des zones tampons. Le Centre a également souligné la nécessité d’une équipe d’intervention rapide pour élaborer un plan d’opération pour gérer ces zones de confinement. Les États ont été invités à examiner les cas provenant de la zone de confinement et de l’extérieur pour s’assurer que les zones sont mieux définies ou élargies si nécessaire. La simple mise en quarantaine des personnes atteintes d’un cas de Covid dans la famille n’est pas suffisante, des mesures de contrôle strictes devraient également être mises en œuvre, a déclaré le Centre.

Le Centre a également signalé que les mesures coercitives pour le comportement approprié de Covid, aimant imposer des amendes, ont considérablement diminué en des mois malgré une augmentation des cas, sauf à Delhi et au Karnataka et a demandé aux États de garantir des moyens plus stricts pour obliger les gens à se conformer aux normes.

