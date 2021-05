Deuxième vague de Covid-19: l’ICMR pousse à intensifier les tests rapides d’antigènes

Aucun test ne serait requis pour les individus récupérés de Covid-19 au moment de la sortie de l’hôpital.

Dans le but de réduire la charge des laboratoires et de permettre une détection plus rapide des cas positifs à Covid-19 dans la deuxième vague, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a approuvé le test rapide d’antigène (RAT). L’ICMR a également approuvé 36 RAT pour accélérer les tests. L’ICMR a également publié mercredi un nouvel avis pour le test Covid-19 qui supprime les tests RT-PCR pour les voyages intérieurs entre États.

Il n’y aura pas non plus de test pour ceux qui se sont rétablis de Covid, et le test RT-PCR ne sera pas répété après un test individuel positif en utilisant soit RAT ou RT-PCR.

Les laboratoires à travers le pays sont confrontés à des défis pour atteindre l’objectif de test attendu en raison de la charge de cas extraordinaire et du personnel infecté par Covid-19. Ainsi, pour optimiser les tests RT-PCR et augmenter simultanément l’accès et la disponibilité des tests, l’ICMR a déclaré qu’il autorisait les tests RAT.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que si la RT-PCR était l’étalon-or pour les tests Covid, la situation dans le pays exigeait une détection et un traitement plus rapides des cas afin que la RAT complète la RT-PCR dans le pays. RAT a sa propre place et a été utile dans la surveillance et le confinement là où une transmission élevée et une intensité d’infection se produisaient, ce qui est la situation dans le pays, a déclaré Paul.

Conformément à l’avis de l’ICMR, le test RT-PCR ne sera pas nécessaire chez les personnes en bonne santé pour les voyages intérieurs entre les États. Le test RT-PCR ne sera répété chez aucun individu qui a été testé positif une fois par RAT ou RT-PCR. Aucun test ne serait requis pour les individus récupérés de Covid-19 au moment de la sortie de l’hôpital.

Les États doivent garantir la pleine utilisation de la capacité de test RT-PCR disponible dans les laboratoires publics et privés. Les États ont été invités à augmenter leur capacité de test RT-PCR en utilisant des laboratoires de test mobiles qui sont maintenant disponibles sur le portail GeM. Pour améliorer l’accès et la disponibilité des tests, des RAT ont été recommandés en Inde pour les tests de Covid-19 en juin 2020. Cependant, l’utilisation de ces tests était limitée aux zones de confinement et aux établissements de soins de santé, car les RAT avaient un délai d’exécution court de 15 à 30 minutes et offre ainsi un énorme avantage de détection rapide des cas, d’isolement et de traitement, a déclaré l’ICMR.

La RAT serait autorisée dans tous les établissements de santé publics et privés. Des kiosques RAT dédiés seraient autorisés dans les villes, les villages et les villages pour offrir des tests aux gens. Des cabines d’essai doivent être installées à plusieurs endroits, y compris des établissements de santé, des bureaux, des écoles, des collèges, des centres communautaires et d’autres espaces vacants disponibles. Ces cabines doivent être opérationnelles 24h / 24 et 7j / 7 pour améliorer l’accès et la disponibilité des tests.

Il a également suggéré la création d’installations de test RAT au volant à des endroits pratiques.

