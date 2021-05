Deuxième vague de Covid-19: Moody’s réduit les prévisions de croissance de l’Inde pour l’exercice 22 à 9,3%

Les estimations révisées de Moody’s interviennent quelques jours après que S&P, qui avait prévu en mars une croissance de 11% de l’Inde en FY22, a récemment prévu que le taux de croissance glisse à 9,8% dans un scénario «modéré» où les infections à Covid culminent en mai lui-même.

L’agence de notation mondiale Moody’s a fortement réduit mardi ses prévisions de croissance en Inde pour FY22 à 9,3% contre 13,7% estimées en février, déclarant que la grave deuxième vague d’infections à coronavirus «ralentira la reprise économique à court terme et pourrait peser sur la croissance à plus long terme. dynamique”.

Cependant, il a relevé la projection de croissance pour l’exercice 23 pour le pays à 7,9%, contre 6,2% anticipée plus tôt. Pourtant, à plus long terme, il s’attend à une croissance de l’ordre de 6%. L’agence a également fixé la contraction du PIB réel de l’Inde au cours de l’exercice 21 à 7,2%, contre 7% attendus plus tôt.

Les estimations révisées de Moody’s interviennent quelques jours après que S&P, qui avait prévu en mars une croissance de 11% de l’Inde en FY22, a récemment prévu que le taux de croissance glisse à 9,8% dans un scénario «modéré» où les infections à Covid culminent en mai même.

Cependant, les deux agences ont conservé la note souveraine de l’Inde au plus bas niveau d’investissement.

Dans sa dernière mise à jour de mardi, Moody’s prévoyait que le déficit budgétaire des administrations publiques de l’Inde (à la fois du Centre et des États) atteindrait environ 11,8% du PIB au cours de l’exercice 22, contre 10,8% précédemment et environ 14% au cours de l’exercice 21.

De même, l’impact combiné d’un ralentissement de la croissance et d’un déficit plus large portera le fardeau de la dette des administrations publiques à 90% du PIB en FY22, passant progressivement à 92% en FY24, a indiqué l’agence de notation.

La recrudescence du virus contribuera à un déficit marginal de revenus et à une réorientation des dépenses vers les soins de santé et la réponse aux virus par rapport à ce que le gouvernement avait budgété en février.

Cependant, Moody’s a déclaré que l’impact de la deuxième vague de la pandémie ne sera probablement pas aussi grave que lors de la première vague, bien que la réimposition de mesures de verrouillage réduira l’activité économique et pourrait affaiblir la confiance du marché et des consommateurs. «Contrairement à la première vague où des verrouillages ont été appliqués à l’échelle nationale pendant plusieurs mois, les mesures de la deuxième vague de« zones de micro-confinement »sont plus localisées, ciblées et seront probablement de plus courte durée. Les entreprises et les consommateurs se sont également habitués à opérer dans des conditions de pandémie », a déclaré l’agence.

Pour l’instant, nous prévoyons que l’impact négatif sur la production économique se limitera au trimestre d’avril à juin, suivi d’un fort rebond au second semestre.

Néanmoins, il a souligné qu’au début du mois de mai, le nombre de cas actifs en Inde dépassait 3,5 millions, avec des nouveaux cas quotidiens dépassant 400 000. «La flambée du virus, qui a été provoquée par une variante très contagieuse, a exercé une pression considérable sur le système de santé indien avec un débordement des hôpitaux et une pénurie de fournitures médicales», a-t-il ajouté.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.