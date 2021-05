Deuxième vague de Covid-19: Pourquoi l’Inde bat de nouveaux records de décès quotidiens alors que la courbe de la charge de travail s’aplatit

Le Maharashtra, à 85 000 habitants, a connu le plus grand nombre de décès à ce jour.

Le lundi 17 mai, l’Inde a enregistré un nouveau record de 4 329 décès liés à Covid-19, dépassant les 4 205 décès signalés une semaine plus tôt le 11 mai. Cela fait 12 jours que l’Inde a enregistré le plus grand nombre de cas de Covid traversant quatre lakh et est en déclin depuis. Cependant, comme la courbe de la mort voit un décalage de deux semaines, le décompte devrait commencer à diminuer dans quelques jours. Le décompte peut également augmenter, car de nombreux États signalent des décès survenus quelques jours ou semaines plus tôt.

Dans le Maharashtra sur 1, 019 décès ont été signalés lundi, 289 sont survenus entre samedi et lundi et 227 la semaine dernière, et près de 500 décès il y a plus d’une semaine, a rapporté IE. Mais doit encore être inclus dans le décompte de l’État des décès liés à Covid. Il y a aussi des décès qui ont été évalués par la suite comme ayant été causés par d’autres conditions.

Dans d’autres États, il y a également un retard administratif dans la déclaration des décès qui s’étend parfois à quelques semaines. Au Karnataka, près de 500 décès signalés en mai se sont produits en avril et même en mars. Les stars avec le plus grand nombre de cas de Covid Maharashtra, Karnataka, Delhi, Uttar Pradesh et Tamil Nadu ont signalé 300 décès par jour en moyenne Douze États ont signalé environ 100 décès par jour tandis qu’un petit État comme l’Uttarakhand a signalé 223 décès en un jour.

Jusqu’à présent, 66 866 personnes décèdent des suites de complications liées à Covid ce mois-ci.En avril, lorsque la propagation de l’infection était à son maximum associée à une pénurie de lits d’hôpital, d’oxygène médical, un nombre relativement moindre de décès, 49 000 ont été enregistrés.

Le Maharashtra, à 85 000 habitants, a connu le plus grand nombre de décès à ce jour, mais son voisin Goa, un État beaucoup plus petit, a enregistré un maximum de décès par rapport à sa population. Goa a connu 1 475 décès par million d’habitants, plus que Delhi qui compte 1 310 décès dans la même population. Seuls ces deux États comptaient plus de 1 000 décès sur un million de personnes.

