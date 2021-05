Deuxième vague de Covid-19: que devons-nous faire maintenant?

Personne n’a dit à ce moment-là qu’ils pourraient être des super-propagateurs potentiels des infections à Covid. En fait, plusieurs partis d’opposition ont soutenu et encouragé cela.

Avec des infections à Covid-19 atteignant de nouveaux sommets à environ 4 lakh par jour et des décès quotidiens à environ 4000, l’Inde semble s’être posée directement dans l’œil de la tempête. Avec plus de lits dans les hôpitaux, une grave pénurie d’oxygène et des attentes interminables dans les crématoriums et les cimetières, la panique en public est naturelle. Mais, malheureusement, les gouvernements, tant au Centre que dans la plupart des États, semblent avoir perdu le contrôle. Alors que les rivaux politiques sont occupés à se blâmer les uns les autres, de nombreux vautours gagnent de l’argent grâce à la commercialisation noire d’injections d’oxygène et de remdesivir, indiquant un effondrement de la gouvernance. La question de savoir si les rassemblements électoraux ont déclenché tout cela ou des célébrations de kumbh avec des congrégations de masse peut être réglée plus tard. Le fait est de savoir qui pourrait juger en février-mars 2021 qu’un tsunami de Covid était prêt à frapper l’Inde. Le graphique d’accompagnement montre que le nombre total d’infections quotidiennes diminuait continuellement depuis le pic de septembre 2020. Cela a conduit à la complaisance, tant au niveau gouvernemental que dans le grand public. Rappelez-vous comment des milliers d’agriculteurs ont envahi les frontières de Delhi entre novembre et fin 2020, et qu’ils protestaient déjà en grand nombre au Pendjab contre les nouvelles lois agricoles. Personne n’a dit à ce moment-là qu’ils pourraient être des super-propagateurs potentiels des infections à Covid. En fait, plusieurs partis d’opposition ont soutenu et encouragé cela. Puis vint le réveillon du Nouvel An, et environ 45 lakh auraient visité Goa pour célébrer.

Beaucoup d’entre eux que je connais sont revenus infectés. Personne n’a encore soulevé de drapeaux rouges. Viennent ensuite les célébrations de Makar Sankranti, Lohri, Pongal, etc. à la mi-janvier, suivies de Holi à la fin du mois de mars. Alors que le Maharashtra avait commencé à montrer des signaux de détresse, ce n’était pas aussi alarmant dans d’autres États. Venez en avril, et l’enfer semble s’être déchaîné. Et c’est alors que les politiciens étaient occupés avec les élections et les saints hindous en kumbh. Aurait-il dû y avoir un verrouillage national à ce moment-là, comme l’a fait l’an dernier le Premier ministre avec un préavis de quatre heures le 24 mars 2020? Cela restera une question ouverte à discuter et à débattre pour beaucoup. Mais, maintenant, alors que nous sommes au milieu de cette tempête cyclonique, nous devons faire de notre mieux pour sauver le plus de vies possible en mettant nos épaules au volant.

Que peut-on faire maintenant? D’abord et avant tout, calmer le public paniqué. Nos élus doivent être dans leur circonscription, calmer et aider les gens, plutôt que de se cacher dans leur maison confortable. Les dirigeants nationaux doivent avoir une salle de guerre, comprenant des experts médicaux de haut niveau, des chefs d’entreprise capables d’augmenter l’approvisionnement en oxygène et les médicaments nécessaires, des acteurs de la logistique pour livrer le dernier kilomètre, etc. Ils doivent s’adresser à la nation au moins deux fois par semaine et partager la vérité sur la maladie, les tests, le taux d’infections et de décès en cours. Les gens perdent confiance dans les politiciens et les bureaucrates qui tentent de cacher la réalité. Nous perdons plus de personnes au profit de Covid que nous n’en avons jamais perdu dans aucune guerre. Ainsi, la réponse doit être telle qu’elle est en temps de guerre, comme l’a dit le président de l’ICRIER, Pramod Bhasin, dans l’une de ses dernières interviews. S’il y a une consolation, c’est que les décès en Inde par million d’habitants sont encore loin derrière le Brésil, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et même le monde.

Néanmoins, compte tenu de nos chiffres, il est temps pour chacun d’entre nous de mettre les épaules au volant. Le secteur des entreprises s’est déjà manifesté, détournant l’oxygène de la fabrication de l’acier et du ciment vers un usage médical. Le gouvernement peut faire un pas en avant, affirmant qu’au moins la moitié des fonds de RSE du secteur des entreprises seront utilisés pour la montée en puissance des infrastructures de santé dans le pays pour les 2-3 prochaines années. RBI a mis au point un ensemble de prêts de `50 000 crore, qui seront traités comme des prêts au secteur prioritaire. N’oubliez pas que Covid a maintenant atteint les zones rurales, où les établissements de santé sont très pauvres. La dévastation dans les zones rurales peut être bien plus importante que dans les mégapoles comme Mumbai, Delhi ou Bengaluru. Nos dirigeants d’entreprise peuvent-ils adopter des centres de santé primaires (SSP) dans les zones rurales et dans les villes de niveau II / III, pomper des ressources provenant de fonds RSE et de prêts bancaires, et moderniser les établissements de santé? Et les gouvernements des États devraient leur permettre d’avoir leur mot à dire dans la gestion de ces SSP. Les réformateurs sociaux, les ONG, les chefs religieux et même les étudiants en médecine peuvent-ils proposer une aide financière et physique et aussi convaincre les gens qu’il n’y a pas d’autre alternative que de se faire vacciner le plus tôt possible? Les habitants de nombreuses régions rurales que je connais résistent encore à se faire vacciner. Il y a pénurie de connaissances et de confiance. Ces chefs d’entreprise, sociaux et religieux ont une vaste expérience dans la gestion de leurs grandes entreprises ou la gestion de leurs adeptes, se heurtent à des milliers de milliers de dollars et peuvent être très utiles pour rassembler des informations, donner de meilleurs conseils médicaux, permettre la vaccination et sauver leurs vies et leurs moyens de subsistance. Mais le gouvernement doit fournir un cadre pour leur participation effective à cette heure difficile. Il n’y a pas de pénurie de bonnes personnes et d’organisations dans ce pays pour apporter leur contribution, à condition qu’elles aient confiance que cela sera utilisé pour le bien des gens. En joignant nos mains, nous pouvons rapidement renverser la situation et cette crise peut aider l’Inde à sortir plus forte.

L’auteur est professeur d’agriculture à la chaire Infosys, ICRIER

