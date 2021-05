Deuxième vague de Covid-19: une vague de notre propre fabrication

L’opinion des experts est que l’utilisation d’un masque pourrait être essentielle pour contrôler les infections aéroportées.

Le gouvernement a été critiqué à juste titre pour son rôle en permettant à la deuxième vague meurtrière de Covid-19 de se précipiter; rappellent la mauvaise lecture de la situation dans le pays au début de cette année, avec le ministre de la Santé proclamant la «fin du jeu» de la pandémie dans le pays, des campagnes électorales dans des États qui avaient peu de considération non seulement pour la propagation des risques, mais aussi pour les signaux que cela envoyé aux masses, etc. Cela dit, le peuple doit lui aussi accepter une juste part de blâme. Beaucoup d’entre nous se sont comportés de la manière la plus irresponsable, la dernière preuve en étant les plus de 150 fêtards de mariage à Madurai, qui ont bafoué les plafonds liés à la prévention de Covid sur le nombre d’invités, en affrétant un avion Spice Jet. Les visuels des invités et des hôtes blottis dans une section de l’avion – une violation des règles de sécurité des vols en soi – sans masque, sans parler de distance, montrent à quel point beaucoup d’entre nous, en particulier parmi les éduqués et les aisés, ont pour Covid -comportement sûr. Ceci, alors que des millions de personnes ont subi des atteintes graves, voire irréversibles, à leurs moyens de subsistance en raison de restrictions de mobilité localisées. La direction générale de l’aviation civile, qui a des règles strictes pour les compagnies aériennes sur le comportement sûr de Covid, a désenregistré les complots et le personnel de cabine tout en demandant à la compagnie aérienne de porter plainte contre les passagers. Cependant, la direction de la compagnie aérienne a elle aussi beaucoup à répondre, compte tenu de la manière dont elle a facilité cette dérision de toutes sortes de règles. Certes, l’affrètement est une activité légitime, et ce sont des temps difficiles pour les compagnies aériennes, mais la compagnie avait toujours un devoir envers la sécurité publique au milieu d’une pandémie.

Que ce soit les lakhs qui envahissent le Kumbh – bien sûr, le gouvernement a permis cela, mais ce sont les fidèles qui ont donné la priorité à la foi plutôt qu’à la prudence scientifique dans leur décision d’y assister – ou les grandes foules offrant des prières de Ramzan en déréliction des exigences de distance et d’utilisation des masques, nous se sont comportés comme si les risques de transmission n’avaient pas d’importance, et en paient désormais collectivement. Certes, notre compréhension du pathogène et de la pandémie continue d’évoluer, et les incertitudes abondent – par exemple, bien plus d’un an après le début de la pandémie, acceptation de la transmission aérienne du virus, vis-à-vis uniquement de l’infection par gouttelettes (de contact) , ne gagne du terrain que maintenant. En effet, le ministère de la Santé de l’Union venait de réviser son protocole de prise en charge clinique pour en tenir compte. Cependant, même lorsque la transmission par gouttelettes uniquement était la compréhension dominante de la propagation, un communiqué du gouvernement daté du 20 mai indique que la moitié des Indiens n’utilisaient pas de masque, tandis que seulement 7% le portaient correctement – 32%, par exemple, couvraient la bouche. mais pas le nez. L’opinion des experts est que l’utilisation d’un masque pourrait être essentielle pour contrôler les infections aéroportées. Sans que les citoyens ne fassent leur part pour contrôler la transmission – dans un contexte de piètre infrastructure de soins de santé dans le pays et de pénuries de vaccins – Covid-19 continuera de pendre l’épée pour la nation.

