Deuxième vague de Covid: le centre réfléchit à la reprogrammation des examens du conseil d’administration de la CBSE

Le Centre a annoncé une augmentation des centres d’examen pour les examens du Conseil de la CBSE

La flambée des cas de Covid-19, de nouvelles restrictions imposées par les autorités de l’État ont contraint le Conseil central de l’enseignement secondaire à repenser la tenue d’examens hors ligne du conseil qui devaient avoir lieu à partir du 4 mai.

Bien que le gouvernement reconsidère les dates, il est trop tôt pour que le conseil d’administration finalise un nouveau calendrier d’examens, a déclaré un responsable de la CBSE à Indian Express. Pendant ce temps, le conseil d’administration du Maharashtra a reporté leur examen du conseil de classe 10 et de classe 12 après discussion avec les élèves, les parents, les enseignants et les représentants élus de diverses parties et écrira aux conseils nationaux comme le CBSE et l’ICSE pour retarder les examens.

La demande de report des examens a également reçu le soutien du parti opposé au Congrès alors que les dirigeants Priyanka Gandhi Vadra et Rahul Gandhi ont écrit au ministre de l’Éducation de l’Union, Ramesh Pokhriyal, pour qu’il intervienne et reporte les examens compte tenu de l’augmentation incontrôlée des affaires Covid. Exprimant ses appréhensions d’étudiants se rassemblant dans des centres d’examen pendant une pandémie qui fait rage, elle a déclaré que le Conseil et le gouvernement seraient tenus pour responsables si un grand nombre d’étudiants contractaient l’infection à Covid.

Shiva Sena a également demandé au gouvernement de reporter les examens du Conseil CBSE de classe X et de classe XII.

Les examens CBSE Classe 10 sont programmés entre le 4 mai et le 7 juin et la Classe 12 aura lieu entre le 4 mai et le 15 juin. Pour assurer la sécurité et l’éloignement physique des étudiants, CBSE a réitéré le mois dernier que les centres d’examens ont été augmentés.

Pendant ce temps, le Conseil national de l’éducation a annoncé qu’il ne reportera pas l’examen car le pic de la deuxième vague de Covid ne peut être prédit. Cependant, les centres de test ont été augmentés et tous les candidats se sont vu attribuer des centres de test dans leur état de correspondance pour éviter les déplacements interétatiques.

L’Inde a enregistré jusqu’à 161736 nouveaux cas de Covid le 12 avril, lundi, prenant un volume de travail cumulé de près de 1 crore 37 lakh, selon le rapport du ministère de la Santé. Le nombre total de patients succombant à la maladie au cours des dernières 24 heures est de 879.

