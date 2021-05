Deuxième vague de Covid pour frapper la croissance des banques plus durement que la qualité des actifs: analystes

L’ampleur et la nature des verrouillages entre les États auront un impact sur la croissance du crédit pour les banques et les non-banques d’environ 140 à 160 pb, ont déclaré les analystes d’Emkay Global Financial Services.

La deuxième vague de flambées des cas de Covid en Inde pourrait présenter un risque plus important pour la croissance des prêts des banques que pour la qualité de leurs actifs, ont déclaré les analystes. L’ampleur et la nature des verrouillages entre les États auront un impact sur la croissance du crédit des banques et des non-banques d’environ 140 à 160 points de base (pb), ont déclaré les analystes d’Emkay Global Financial Services. Les experts du secteur s’attendent à ce que la dernière série de mesures de secours de la Reserve Bank of India (RBI) soutienne la qualité des actifs.

Selon les estimations d’Emkay, les États gravement touchés représentent environ 48% du crédit de détail et 56% du crédit global. Les catégories de travailleurs indépendants subiront l’essentiel des verrouillages localisés. «Nous estimons qu’au sein des actifs de détail (~ 31% du crédit global), la catégorie des indépendants représente près d’un tiers – bien que l’impact se limitera en grande partie au BL (prêt aux entreprises) / LAP (prêts contre l’immobilier) et aux IMF ( microfinance) », indique le rapport.

Les prêts de véhicules utilitaires (CV) sont susceptibles de résister et le transport de marchandises reste libre. La plupart des banques continuent de rester investies dans les catégories de prêts garantis, en particulier les prêts hypothécaires. Shanti Ekambaram, président du groupe – banque de consommation, Kotak Mahindra Bank, a déclaré aux analystes la semaine dernière que les prêts immobiliers continueraient d’être un domaine d’intérêt majeur pour le prêteur. «Les mois de février et mars ont également été nos meilleurs mois à LAP. C’est traditionnellement un domaine dans lequel nous nous sommes bien débrouillés, à la fois en termes de part de marché et de qualité de crédit, et nous continuerons de consolider et d’accroître notre part », a-t-elle déclaré.

Selon Emkay, les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) sont les plus exposés au risque de resserrement du crédit. Le courtage suppose une destruction de la demande d’environ 50 à 70% pour les produits axés sur les travailleurs indépendants et 25% pour les produits axés sur la classe salariée pendant le verrouillage.

Dans les segments des petites entreprises et du commerce de détail, les experts anticipent un pic de restructuration en l’absence de moratoire comme lors de l’exercice 21. India Ratings and Research a déclaré dans un rapport récent: «À la suite de ces mesures (RBI) ainsi que du système de garantie d’urgence liée au crédit (ECLGS), les emprunteurs pourraient surmonter des problèmes de liquidité temporaires, bien que les dérapages d’actifs non viables puissent se propager sur l’exercice 22. FY25. »

À la fin de février 2021, India Ratings estime que les banques avaient sanctionné des refondations d’une valeur de 2,46 lakh crore aux bénéficiaires. En outre, 45 000 crores de roupies d’avances ont été restructurés d’ici la fin mars 2021. Les non-banques, en particulier celles des secteurs du financement automobile, des LAP de moyenne et grande envergure et des prêts commerciaux non garantis, utiliseraient largement le nouveau cadre de restructuration, a déclaré India Ratings.

