Deuxième vague du coronavirus: pourquoi le verrouillage peut ne pas s’avérer efficace pour contrôler la propagation de Covid-19

Le gouvernement pourrait justifier la première phase de verrouillage en disant que beaucoup de vies ont été sauvées grâce au verrouillage et que l’infrastructure sanitaire a également eu le temps de se préparer au pire.

Le rythme astronomique auquel le nombre de cas de coronavirus augmente à travers le pays a accru les craintes d’un autre verrouillage. Certaines villes de certains des États les plus touchés sont déjà sous divers types de verrouillage. Le rythme auquel le nombre de cas de coronavirus a augmenté est encore plus élevé que celui de la première vague de coronavirus. Le 22 février, le pays a enregistré un total de 10 000 nouveaux cas cumulés qui sont passés à plus de 80000 jeudi, soit une multiplication par huit en moins de 40 jours. En revanche, le pays, lors de la première vague de coronavirus, a atteint la barre des 10000 cas quotidiens de Covid-19 le 11 juin et il a fallu environ 83 jours pour que le pays atteigne la barre des 80000 le 2 septembre, a rapporté l’Indian Express.

Verrouillage à nouveau?

Comme le nombre de cas se multiplie de jour en jour, la demande d’un verrouillage complet pour réduire le nombre de cas est faite dans des États comme le Maharashtra, qui est l’État le plus touché du pays. Déjà, des villes comme Nagpur, Amravati et Akola ont imposé différents types de restrictions similaires au verrouillage. Cependant, les experts ont souligné que le premier verrouillage imposé dans le pays était uniquement destiné à retarder l’inévitable et ne pouvait pas contrôler le virus à lui seul. En théorie, le verrouillage pourrait restreindre le mouvement de toutes les personnes pendant quelques jours et aider à arrêter la propagation du virus par les personnes infectées en dehors de leurs contacts immédiats. Cependant, en réalité, un verrouillage total est presque impossible à réaliser car, mis à part les agents de première ligne tels que les agents de santé, la police et d’autres personnes associées aux services essentiels, peuvent également devenir les porteurs du virus.

Le coût supporté par le pays pour la première phase de verrouillage a été énorme car il a rendu de nombreux chômeurs et laissé des millions de familles dans des situations précaires. Le gouvernement pourrait justifier la première phase de verrouillage en disant que beaucoup de vies ont été sauvées grâce au verrouillage et que l’infrastructure sanitaire a également eu le temps de se préparer au pire.

Cependant, dans les circonstances actuelles, aucune justification de ce type ne peut être donnée pour imposer le verrouillage. Les hôpitaux ne sont pas aussi stressés qu’ils l’étaient lors de la première vague de la pandémie avec une baisse considérable de la mortalité causée par la maladie. De plus, comme l’ont souligné les experts de la santé, les symptômes de la maladie dans la deuxième vague sont beaucoup plus légers que lors de la première phase.

Si ce n’est pas le verrouillage, qu’est-ce qui peut faire tomber les affaires?

Depuis le tout début de la pandémie, les scientifiques ont insisté sur l’augmentation des tests de Covid-19, l’isolement des patients infectés et la recherche de leurs contacts étroits immédiats comme la meilleure solution pour freiner la pandémie. Le nombre de tests effectués par les autorités à travers le pays est inférieur au nombre de tests effectués au mois d’octobre de l’année dernière avec un pic de 14 lakhs par jour. Au lieu de penser au verrouillage, augmenter la capacité de test à plus que la capacité précédemment atteinte donnera de bien meilleurs résultats, selon les experts.

Les cas de coronavirus diminuant constamment de la fin d’octobre au mois de janvier, une grande partie de la population a eu le sentiment que la pandémie était morte de sa mort naturelle et a commencé à se laisser aller à suivre les directives relatives au coronavirus. Les experts ont souligné que les masques faciaux et la distanciation sociale sont les meilleures mesures de précaution pouvant entraîner une baisse du nombre de cas de coronavirus. L’imposition de sanctions plus sévères et l’application des directives de distanciation physique liées à Covid19 par les autorités pourraient conduire à de meilleurs résultats, a rapporté l’Indian Express.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.