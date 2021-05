Deuxième vague du COVID-19: verrouillage à Delhi, Maharashtra, Bengale occidental, Goa et de nombreux autres États; des détails

De nombreux États à travers l’Inde réimposent des restrictions et des couvre-feux nocturnes pour contenir la propagation de l’infection par les covidés.

Verrouillage de la deuxième vague du COVID-19 en Inde: dans les semaines à venir, sortir ne sera pas facile pour le public! Alors que le pays tout entier est en détresse avec la flambée des nouveaux cas de coronavirus dans le cadre de la deuxième vague massive de la pandémie de COVID-19, de nombreux États à travers l’Inde réimposent des restrictions et des couvre-feux nocturnes pour contenir la propagation de l’infection par les covidus. Certains des États peuplés tels que les États du Maharashtra, du Karnakata, du Gujarat, de l’Odisha et du Bengale occidental qui signalent une augmentation rapide des cas de Covid, ont déjà mis en œuvre ou prolongé le verrouillage. Voici la liste des principaux États et leurs détails de verrouillage:

Delhi: Alors que Delhi continue d’être témoin d’une augmentation des cas de covid, CM Arvind Kejriwal, le 1er mai, a annoncé sur son compte Twitter que le verrouillage dans la capitale nationale a été prolongé d’une semaine.

Bengale-Occidental: Le gouvernement de l’État a annoncé vendredi un arrêt partiel, selon un rapport d’IE. Pendant le verrouillage, les centres commerciaux, les restaurants, ainsi que d’autres établissements non essentiels, resteront fermés. Tous les jours, les marchés resteront ouverts de 7h00 à 10h00 et de 15h00 à 17h00. En outre, le gouvernement a interdit tous les rassemblements sociaux, culturels, universitaires et de divertissement. Les épiceries et les pharmacies sont exemptées.

Gujarat: Dans 29 villes de l’État, un couvre-feu nocturne est en vigueur de 20h00 à 6h00. Pendant les heures de couvre-feu, un patient et un accompagnateur peuvent voyager. En plus, ceux qui transportent des billets de train, de bus ou d’avion peuvent également se déplacer. Tous les établissements commerciaux seront fermés jusqu’au 5 mai, à l’exception des magasins vendant des produits essentiels et des provisions et des restaurants proposant des plats à emporter. Les unités industrielles, les établissements bancaires et financiers ainsi que les activités de construction ont été autorisées avec une fréquentation de 50%. En outre, l’entrée est interdite dans les lieux de culte.

Karnataka: L’État a imposé un verrouillage complet de deux semaines de 21 h 00 le 27 avril à 6 h 00 le 12 mai. Les gens peuvent s’aventurer pour des articles essentiels entre 6 h 00 et 10 h 00. Pendant le verrouillage, tous les services de bus interétatiques et intra-étatiques, ainsi que les services de métro, resteront fermés. Ceux qui ont des billets d’avion ou de train peuvent voyager. L’État a autorisé la circulation des marchandises. Les restaurants sont autorisés à proposer des plats à emporter. Les unités des secteurs de la construction, de la fabrication et du vêtement peuvent fonctionner à 50% de leur capacité.

Odisha: Avec une augmentation des cas de covid, l’État a imposé un couvre-feu nocturne le 15 avril dans 30 districts. Peu de temps après, le gouvernement a également annoncé une fermeture le week-end. L’État a autorisé les bureaux gouvernementaux à fonctionner avec une capacité de 50% et il a demandé aux bureaux privés de travailler avec un minimum de main-d’œuvre.

Uttarakhand: Le couvre-feu est imposé dans les districts de Haridwar, Dehradun, Udham Singh Nagar et Nainital jusqu’au 3 mai. Les magasins vendant des légumes, des épiceries et de la viande seront ouverts jusqu’à 16h00. Les livraisons à domicile sont autorisées depuis les restaurants, cependant, les transports en commun sont arrêtés. La construction se poursuivra dans l’intérêt public. Aucune restriction n’a été annoncée sur les activités industrielles. Les véhicules transportant des marchandises et participant à des services essentiels ont été exemptés. Les magasins médicaux, les pompes à essence et l’approvisionnement en GPL resteront ouverts.

Jammu-et-Cachemire: Le couvre-feu a été prolongé jusqu’à 7h00 le 6 mai dans les districts de Srinagar, Budgam, Baramulla et Jammu. Outre les services essentiels, les restaurants des hôtels peuvent servir les clients de l’hôtel. Tous les complexes commerciaux, écoles, marchés, gymnases, parcs restent à proximité. Les légumes et les épiceries sont autorisés à rester ouverts. L’administration de l’UT a prolongé samedi le couvre-feu à quatre autres districts autres que les 11 districts, qui étaient déjà sous couvre-feu.

Goa: Dimanche, l’État a prolongé ses restrictions liées à Covid jusqu’au 10 mai. Les restrictions seront imposées dans l’État de 6h00 le 3 mai à 7h00 le 10 mai, selon divers reportages. Les services essentiels seront autorisés mais les bars, casinos, complexes sportifs, croisières fluviales, collèges, écoles, gymnases et marchés hebdomadaires seront fermés.

